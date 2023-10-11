СБУ нашла тех, кто навел российскую ракету на село Гроза (фото)

Служба безопасности Украины установила лица наводчиков российских "Искандеров", которыми оккупанты ударили по кафе в селе Гроза в Харьковской области. Тогда в результате атаки погибли 55 человек.

Правоохранители "по горячим следам" установили личности двух предателей. Как выяснилось, это двое братьев, являющиеся любителями "русского мира". Об этом в среду, 11 октября, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленниками оказались два местных жителя – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов", — говорится в сообщении.

За выполненное задание оккупантов предатели получили должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Одного из них назначили "водителем конвойной группы", а второго — "инспектором дорожно-патрульной службы".

Отмечается, что братья сбежали в россию вместе со своими семьями еще накануне освобождения региона. Там они продолжили работать на пользу агрессора. По указанию захватчиков они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.

Таким образом, под видом дружеских переписок и разговоров в мессенджерах они выспрашивали сведения о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях, которые планируются в регионе.

Уже с начала октября фигуранты начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. Они понимали, что в результате атаки, которую совершат оккупанты, обязательно погибнут мирные граждане — их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию. Однако это не стало причиной, чтобы отказаться от помощи оккупантам.

Уточнив точный адрес, где будет массовое мероприятие, Владимир передал оккупантам эти данные. Их захватчики использовали для осуществления своего очередного военного преступления — прицельного удара по селу с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М". В результате совершенной россиянами атаки погибли десятки людей. В том числе и ребенок.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса. Преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

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