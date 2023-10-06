Вернулся из Польши и ушел в ВСУ: что известно о воине, на поминках которого убили 52 жителя Грозы

Поминки организовал его сын

Стало известно имя мужчины, на поминках которого находились жители села Гроза в Харьковской области. В четверг, 5 октября, оккупанты ударили ракетой по зданию местного кафе, где в это время происходило траурное мероприятие.

Люди пришли попрощаться с погибшим военнослужащим Андреем Козырем, сообщает ТСН. Поминки организовал его сын Денис.

Отмечается, что перед началом войны отец и сын вместе находились в Польше, но в первые дни приехали во Львов и пришли в военкомат. Их отправили на обучение, а затем перебросили в Попасную в разные группы.

После трех дней боевых действий Андрей Козырь получил смертельное ранение в шею. Он был похоронен на военном кладбище в Днепропетровской области.

Андрей Козырь с семьей

Сын Андрея продолжил службу, но в июне этого года уволился из Вооруженных сил по состоянию здоровья. Он переехал в Грозу, где впоследствии женился.

Денис Козырь с женой

Позже Денис принял решение перезахоронить отца в деревне. На поминках было около 60 человек. По последним данным, в результате обстрела погибли 52 человека. Среди погибших – Денис с женой, его дедушка, бабушка и мать жены.

Напомним, утром 6 октября оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова. Число пострадавших составило 29 человек, 2 — погибли.