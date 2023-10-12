Російський удар по селу Гроза: кількість загиблих знову зросла

У реанімації померла ще одна постраждала

Число жертв російського ракетного удару по селу Гроза Харківської області зросло до 56 людей. Серед загиблих немає жодного військового. Це мирні жителі, які прийшли згадати загиблого на війні земляка.

У середу ввечері, 11 жовтня, у реанімації померла ще одна постраждала 53-річна жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

Нагадаємо, що російські військові 5 жовтня атакували село Гроза ракетою "Іскандер". Під удар потрапив магазин та кафе, де в цей час люди поминали загиблого військового. Фахівці досліджено 135 останків тіл жертв російського удару. Криміналісти провели 288 ДНК-досліджень.

Раныше "Телеграф" показав, як після теракту виглядає Гроза. На фото можна побачити, що від кафе не залишилося практично нічого, крім руїн.

Світові лідери відреагували на черговий акт терору росіян України. Так, наприклад, Бен Воллес, колишній міністр оборони Великобританії, закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Нагадаємо, що СБУ знайшла тих, хто навів російську ракету на село Гроза. Як з’ясувалося, це були двоє братів, які є аматорами "російського світу".