СБУ знайшла тих, хто навів російську ракету на село Гроза (фото)

Зрадники дізналися про проведення масового заходу та передали ці дані окупантам

Служба безпеки України встановила особи навідників російських "Іскандерів", якими окупанти вдарили по кафе у селі Гроза на Харківщині. Тоді внаслідок атаки загинули 55 людей.

Правоохоронці "по гарячих слідах" встановили особи двох зрадників. Як з’ясувалося, це двоє братів, які є аматорами "російського світу". Про це у середу, 11 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Зловмисниками виявились два місцеві жителі – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів", — йдеться у повідомленні.

За виконане завдання окупантів зрадники отримали посади у лавах окупаційного управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області. Одного з них призначили водієм конвойної групи, а другого — інспектором дорожньо-патрульної служби.

Зазначається, що брати втекли до росії разом зі своїми сім’ями ще напередодні визволення регіону. Там вони продовжили працювати на користь агресора. За вказівкою загарбників, вони дистанційно почали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території.

Таким чином, під виглядом дружніх листування та розмов у месенджерах вони випитували відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи, які плануються в регіоні.

Вже з початку жовтня фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. Вони розуміли, що внаслідок атаки, яку вчинять окупанти, обов’язково загинуть мирні громадяни — їхні знайомі із села Гроза, зокрема й ті, хто надавав їм інформацію. Однак це не стало причиною відмовитися від допомоги окупантам.

Уточнивши точну адресу, де буде масовий захід, Володимир передав окупантам ці дані. Їхні загарбники використали для здійснення свого чергового воєнного злочину — прицільного удару по селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М". Внаслідок скоєної росіянами атаки загинули десятки людей. У тому числі й дитина.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки склали обом фігурантам підозри за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу. Злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковано за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

Зазначимо, що 11 жовтня стало відомо, що кількість жертв внаслідок удару по селу Гроза збільшилася до 55. Ідентифікували двох жінок, які були у списку зниклих безвісти. Про це повідомив представник облпрокуратури Дмитро Чубенко. Він також зазначив, що кількість загиблих може збільшитись до 58, оскільки є заяви про зникнення ще трьох осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показав, як після теракту виглядає Гроза. На фото можна побачити, що від кафе не залишилося практично нічого, крім руїн.