Агентура рф поширювалась десятиліттями: голова СБУ зробив цікаве порівняння

Агентам рф в основному доручено збирати інформацію про військові цілі

Українські спецслужби продовжують системну роботу по викриттю агентів спецслужб рф. Так, Служба безпеки України з початку повномасштабної війни вже виявила понад 2 тисячі осіб, які вчинили державну зраду.

Голова СБУ Василь Малюк порівняв поширення російської агентури в передвоєнні десятиліття з раковими клітинами, пише The Wall Street Journal. Впливове американське видання зазначає, що знешкодження зрадників є критично важливим для перемоги України у війн проти росії.

"Російська агентура раніше розросталась в Україні, немов ракові клітини", – зазначив Малюк. Зараз, за його словами, "СБУ, як хірург", намагається виявити та затримати шпигунів.

Видання підкреслює, що оскільки війна перейшла в більш стабільну фазу, російським агентам в основному доручено збирати інформацію про військові цілі, включно з армійськими базами, майстернями та складами боєприпасів.

Посилаючись на українських посадовців, WSJ зазначає, що шпигуни часто працюють за гроші. Також інколи їх вербують із застосуванням тортур або погроз під час ув’язнення на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Служба безпеки України встановила особи навідників російських "Іскандерів", якими окупанти вдарили по кафе у селі Гроза на Харківщині. Внаслідок атаки загинули 59 людей.