Выживший после покушения Царев получил от ГБР новое подозрение: что на этот раз

Предатель продолжает работать на рф

Предателю и экс-нардепу Олегу Цареву, которому удалось выжить после покушения в Крыму, объявили новое подозрение. Теперь ему инкриминируют финансирование российской росгвардии.

Об этом сообщает пресс-служба Офисе генпрокурора Украины. По данным правоохранителей, бывший регионал, который в 2014 году уехал в рф, на сегодняшний день активно сотрудничает с военно-политическим руководством государства-агрессора с целью нанесения ущерба обороноспособности Украины. Для сбора информации использует знакомства и связи в стране.

Следствие получило доказательства финансирования подозреваемым вооруженных формирований оккупационных властей на территории АР Крым. Экс-нардеп имел там недвижимость и ряд предприятий. После аннексии полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военные росгвардии для обеспечения охранных мер.

Также установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в Ялте. Они переведены на счета "федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии рф".

"Фактически подозреваемый финансирует оккупационные войска государства-агрессора в Крыму", — указывает в сообщении.

Полностью подозрение звучит так: финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Стоит отметить, что имя подозреваемого правоохранители решили пока не раскрывать, однако, судя по фото, речь идет именно об Олеге Цареве.

Напомним, как ранее мы писали, Царев также уже подозревается в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.