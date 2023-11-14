Царьов, який вижив після замаху, отримав від ДБР нову підозру: що цього разу

Зрадник продовжує працювати на рф

Зраднику та екснардепу Олегу Царьову, якому вдалося вижити після замаху у Криму, оголосили нову підозру. Тепер йому інкримінують фінансування російської росгвардії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України. За даними правоохоронців, колишній регіонал, який у 2014 році поїхав до росії, на сьогоднішній день активно співпрацює з військово-політичним керівництвом держави-агресора з метою заподіяння шкоди обороноздатності України. Для збору інформації використовує знайомства та зв’язки в країні.

Слідство отримало докази фінансування підозрюваним збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим. Екснардеп мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військові розгвардії для забезпечення охоронних заходів.

Також встановлено факти грошових переказів за охорону музею-садиби, що належать йому, і санаторію в Ялті. Вони переведені на рахунки "федерального державного унітарного підприємства "Охорона" федеральної служби військ національної гвардіїр ф".

"Фактично підозрюваний фінансує окупаційні війська держави-агресора у Криму", — зазначає у повідомленні.

Повністю підозра звучить так: фінансування дій, вчинених з метою зміни кордонів території та державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України.

Варто зазначити, що ім’я підозрюваного правоохоронці вирішили поки не розкривати, проте, судячи з фото, йдеться саме про Олега Царьова.

Нагадаємо, як раніше ми писали, Царьов також вже підозрюється в держзраді, зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.