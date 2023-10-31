Замах на Царьова: росіяни зробили заяву про його стан та роль України

Розшук виконавця замаху продовжується

У ФСБ отримали докази нібито причетності українських спецслужб до замаху на зрадника Олега Царьова. Підозрюваний після затримання дав свідчення.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на ФСБ. Зазначається, що затриманим виявився нібито мешканець Ялти.

"Координатором злочину був житель Ялти, який за завданням СБУ організував стеження за Царьовим та обладнав схованку із засобами ураження", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що чоловіка нібито затримали й він дав свідчення. Розшук виконавця замаху продовжується.

Водночас у відомстві заявили, що наразі загрози життю Олега Царьова немає. Його стан оцінюється як задовільний. Після того, що сталося щодо його та його сім’ї, вжито необхідних заходів безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 жовтня біля будинку українського зрадника Олега Царьова у Ялті помітили швидку допомогу. Спочатку було повідомлено, що він має ножове поранення. Однак потім з’ясувалося, що у Царьова стріляли. У мережі тим часом з’явилася велика кількість жартів та мемів із цього приводу.