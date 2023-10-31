Покушение на Царева: россияне сделали заявление о его состоянии и роли Украины

Розыск исполнителя покушения продолжается

В ФСБ получили доказательства якобы причастности украинских спецслужб к покушению на предателя Олега Царева. Подозреваемый после задержания дал показания.

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на ФСБ. Отмечается, что задержанным оказался якобы житель Ялты.

"Координатором преступления был житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царёвым и оборудовал тайник со средствами поражения", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что мужчину якобы задержали и он дал признательные показания. Розыск исполнителя покушения продолжается.

В то же время в ведомстве заявили, что сейчас угрозы жизни Олега Царева нет. Его состояние оценивается как удовлетворительное. После случившегося в отношении его и его семьи приняты необходимые меры безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 октября у дома украинского предателя Олега Царева в Ялте заметили скорую помощь. Изначально было сообщено, что у него ножевое ранение. Однако потом выяснилось, что в царева стреляли. В сети тем временем появилось большое количество шуток и мемов по данному поводу.