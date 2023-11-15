У Харкові затримано доцента-зрадника: наводив ракети на місто і був агентом ГРУ

Він також відстежував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента росії, який і коригував удари по військовій та критичній інфраструктурі Харкова. Ним виявився 49-річний доцент одного із харківських університетів, російська військова розвідка (ГРУ) дистанційно завербувала його після початку повномасштабного вторгнення.

Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини. Воно багаторазово зазнавало російських обстрілів, повідомили в СБУ.

Крім того, зрадник відстежував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, включаючи боєприпаси та амуніцію українських воїнів. Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова. Агента рф затримали у власному будинку в обласному центрі.

Затримання зрадника

У нього знайшли листування із "замовником"

Він активно співпрацював із ворогом

Доцент також намагався створити "п’яту колону"

За матеріалами слідства, він передавав розвіддані ворогові через месенджер текстовими повідомленнями та відмітками на електронних картах. Під час обшуків у квартирі затриманого вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами його співпраці з агресором.

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою, продовжується розслідування. Доценту загрожує довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що контррозвідка Служби безпеки під час багатоетапної спецоперації вивела з території невизнаного Придністров’я та затримала на Одещині агента ФСБ. Контррозвідники запровадили у його полі зору чинну співробітницю СБУ та створили умови її "згоди" на співпрацю з ворогом. Зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку".