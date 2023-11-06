ВАКС надел браслет на действующего нардепа: кто это и в чем его подозревают

На политика возложили ряд обязательств

Нардепу Роберту Горвату из партии "Доверие", который получил подозрение в незаконном завладении землей на Закарпатье, избрали меру пресечения. Соответствующее решение было вынесено сегодня, 6 ноября.

Об этом стало известно из трансляции заседания суда, которая была опубликована на канале НАБУ. Следователь судья ВАКС Олег Федоров определил Горвату 26,84 млн гривен залога с возложением ряда обязанностей.

На политика, в частности, возложили обязанность носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, прибывать по первому требованию и сообщать об изменении места жительства.

Стоит отметить, что имя нардепа официально не называется, но ранее СМИ писали, что речь идет именно о Роберте Горвате.

Напомним, что согласно данным следствия, в 2016-2019 годах народный депутат Украины, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра одной из областей (ГУ Госгеокадастра области), разработал схему завладения земельными участками общей площадью 323 га, которые находились в постоянном пользовании госпредприятия. В результате его действий государству причинено более 123 млн грн убытков.

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