Из СИЗО как с подиума: Коломойский в суде появился в вещах на сотни евро (фото)

Самой дорогой вещью на бизнесмене оказалась жилетка

Олигарх Игорь Коломойский пришел на заседание суда в брендовых и дорогих вещах. В сети уже успели оценить их стоимость.

Так, в Telegram-канале Harley Quinn разобрали сегодняшний лук бизнесмена и выяснили, на очередной суд он явился в итальянском люксе. Самой дорогой вещью на нем оказалась жилетка. Ее цена превышает 500 евро.

"Олигарх Игорь Коломойский пришел на очередной суд в итальянском люксе: в модных среди богачей макасинах Tod’s. Правда СИЗО edition — без шнурков", — говорится в сообщении.

Цена мокасин этого бренда составляет 395 евро. Отметим, что Tod’s позиционирует себя как итальянский бренд одежды, обуви и других изделий из кожи класса "люкс".

Также на Коломойском была жилетка известного производителя ультралегких пуховиков Herno. Стоимость этой вещи в интернет-магазине — 540 евро. В сумме выходит 935 евро, то есть примерно 36 тысяч гривен. Еще немного и это будет две средние зарплаты по Киеву за месяц.

"Подиум 2023 нынче выглядит так", — подшутили в паблике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 24 октября в Шевченковском суде Киева прошло заседание, в ходе которого рассматривали изменение меры пресечения олигарху. Его адвокаты заявили, что у Коломойского начались серьезные проблемы со здоровьем во время его пребывания в СИЗО.