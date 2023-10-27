Із СІЗО як з подіуму: Коломойський у суді з’явився у речах на сотні євро (фото)

Найдорожчою річчю на бізнесмені виявилася жилетка

Олігарх Ігор Коломойський прийшов на засідання суду у брендових та дорогих речах. У мережі вже встигли оцінити їхню вартість.

Так, у Telegram-каналі Harley Quinn розібрали сьогоднішній лук бізнесмена та з’ясували, що на черговий суд він з’явився в італійському люксі. Найдорожчою річчю на ньому виявилася жилетка. Її ціна перевищує 500 євро.

"Олігарх Ігор Коломойський прийшов на черговий суд в італійському люксі: у модних серед багатіїв макасинах Tod’s. Правда СІЗО edition — без шнурків", — йдеться у повідомленні.

Ціна мокасин цього бренду складає 395 євро. Зазначимо, що Tod’s позиціонує себе як італійський бренд одягу, взуття та інших виробів зі шкіри класу "люкс".

Також на Коломойському була жилетка відомого виробника ультралегких пуховиків Herno. Вартість цієї речі в інтернет-магазині – 540 євро. У сумі виходить 935 євро, тобто приблизно 36 тисяч гривень. Ще трохи, і це буде дві середні зарплати по Києву за місяць.

"Подіум 2023 нині виглядає так", — пожартували в пабліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 24 жовтня у Шевченківському суді Києва відбулося засідання, під час якого розглядали зміну запобіжного заходу олігарху. Його адвокати заявили, що у Коломойського почалися серйозні проблеми зі здоров’ям під час його перебування в СІЗО.