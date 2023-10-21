Коломойського у СІЗО позбавили доступу до життєво важливих ліків, — адвокат

Адвокат назвав ситуацію, що склалася, прикладом серйозного порушення прав людини та грубого ігнорування медичних потреб підозрюваного.

Бізнесмен Ігор Коломойський "має серйозні проблеми" із доступом до медичної допомоги під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання СБУ. Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.

За словами Лисака, Коломойський страждає на цукровий діабет та панкреатит, тож знаходиться на постійній медичній терапії. Зокрема, лікарі прописали бізнесмену препарат "Оземпік". Проте, у СІЗО відмовили в наданні підозрюваному можливості приймати вказаний препарат, вважаючи, що необхідність у ньому відсутня.

Адвокат Коломойського переконаний, що це свідчить про повне ігнорування потреб його підзахисного на медичну допомогу та може завдати серйозної шкоди його здоров'ю.

"У Ігоря Коломойського діагностовано діабет та панкреатит, а тому він був змушений приймати препарат "Оземпік" на постійній основі, щоб забезпечити належний рівень глюкози в крові та зберегти нормальну функцію підшлункової залози. Однак, при зверненні до Ізолятора тимчасового тримання СБУ із проханням надати можливість продовжити прийом вказаного препарату під час утримання під вартою, стороні захисту було відмовлено через начебто відсутність необхідності у прийомі вказаного препарату. Ця відмова є неприйнятною і порушує право на медичну допомогу, яке гарантується кожному громадянину, зокрема особам, які перебувають під вартою. Відсутність доступу до необхідних медичних засобів та ліків є серйозною загрозою для здоров'я та життя мого підзахисного", — заявив Лисак.

З огляду на це, адвокат закликає компетентні органи негайно переглянути своє рішення та надати можливість Ігорю Коломойському продовжити прийом препарату "Оземпік" під наглядом медичних фахівців.

Лисак також вважає ситуацію, що склалася, прикладом серйозного порушення прав людини та грубого ігнорування медичних потреб підозрюваного.

"Ігор Коломойський, як і будь-яка інша особа, яка утримується під вартою, має право на гідне ставлення та належну медичну допомогу. Ігнорування цих прав порушує положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конституції України та Закону України "Про попереднє ув’язнення", — зазначив адвокат.

Він також додав, що захист здоров'я підозрюваного є невід'ємною частиною гарантій справедливого кримінального процесу.