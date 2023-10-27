"Ну, це багато": Коломойський на суді кумедно показав, як виглядають 88 млн євро

Олігарх наочно продемонстрував, як виглядає зазначена сума

У Шевченківському районному суді розглядають клопотання звинувачення про продовження олігарху Ігорю Коломойському строку тримання під вартою. Під час цього засідання він також цікаво відповів судді на запитання щодо грошей.

Кореспондент "Телеграфа" побував у залі суду та показав цікавий фрагмент на відео із захоплюючою розповіддю Коломойського. Відповідаючи на запитання судді, він розповів їй, як у житті виглядають 88 млн євро.

Говорячи про свідчення одного зі свідків, у яких фігурувала сума 1 млрд гривень, суддя задала олігарху питання про те, скільки за обсягом виходить 1 мільярд гривень готівкою. На це Коломойський відповів, що це приблизно дві тонни.

Потім він уточнив, що свідчення свідка не зовсім вірні, оскільки в даному контексті йдеться не про мільярд гривень, а про 88 млн євро.

"Потрібно мільярд євро розділити на одинадцять. Там було 88 млн євро. Якщо порахувати за курсом 11, то це 88 млн євро. Це упаковки, на мою думку, по 16 або 18 штук, які вміщуються у звичайний багажник. Навіть, може, і у деякі легкові автомобілі", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокати Ігоря Коломойського заявили про погіршення стану здоров’я свого клієнта. У нього почалися проблеми із зором, збільшився цукор у крові, почалися біль у нирках та напади панкреатиту в той час, як він перебував у СІЗО.