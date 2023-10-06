Лайка, згадки про єврейські свята та той самий паспорт. Як Коломойський вдруге намагався скасувати арешт

Суд залишив без змін запобіжний захід

Олігарх Ігор Коломойський, який знаходиться під вартою у справі СБУ та БЕБ про шахрайство, 6 жовтня вдруге спробував оскаржити свій арешт у залі Київського апеляційного суду. І вдруге неуспішно.

На відміну від попередньої спроби, яка була 25 вересня, до суду не приходили зіркові поручителі Коломойського: Наталія Мосейчук, Алла Мазур, актор Юрій Горбунов, ексміністр культури Олександр Ткаченко. Також Коломойський дозволив собі міцне слівце, а суддя знову підняв тему його паспорта. "Телеграф" розповідає, що відбувалося на засіданні:

Що було на засіданні

Адвокати Коломойського у Київському апеляційному суді оскаржували його арешт із альтернативою внесення застави до 3,8 млрд грн. Так, захист сказав, що Коломойський не має можливості сплатити таку суму, передає "Центр протидії корупції". Бо "в країні – війна, активи арештовані, крім того, йде суд у Лондоні". Також адвокати поскаржилися на проблеми зі здоров'ям свого підзахисного, зокрема, низку хронічних захворювань. Мовляв, йому треба дотримуватися режиму і в СІЗО цього зробити неможливо.

У якості ще одного аргумент адвокат послався на практику ЄСПЛ щодо безпідставного і тривалого часу під вартою. Каже, що внести таку суму Коломойський не може і це виходить, що безальтернативний запобіжний захід. Захист розповідає, що були допущені процесуальні порушення у справі зі сторони БЕБ.

Також під час виступу Коломойський сказав, що за весь час зняв з ПриватБанку 10,5 млрд грн, а вніс понад 12 млрд грн. Водночас ці аргументи не переконали суддів і вони відхилили апеляцію захисту, залишивши запобіжний захід без змін (арешт чи застава). Рішення суду оскарженню не підлягає.

Містика у питанні громадянства

На засіданні знову згадали тему з громадянством олігарха Коломойського. На початку засідання суддя запитала Коломойського, чи ознайомився він з рішенням про позбавлення його українського громадянства, про яке писали ЗМІ. Коломойський відповів, що з таким рішенням він не знайомий (!) і додав, що у нього є громадянство Кіпру та Ізраїлю:

"Згідно з указом президента — це загальновідома інформація, яка оприлюднена в засобах масової інформації — припинено ваше громадянство України указом від 18 липня 2022 року. Так чи ні?" — спитала суддя.

На що Коломойський відповів: "Я від Міграційної служби нічого не отримував".

Далі ще виступили прокурори. Вони сказали, що Коломойський позбавлений громадянства України і без варти зможе переховуватися в Ізраїлі або на Кіпрі. І ці країни своїх громадян не видають. Суддя спитала у прокурорів про громадянство у Коломойського. Прокурори відповіли, що є указ про позбавлення громадянства. Паспорти визнані недійсними .

Єврейські свята

Коломойський у своєму виступі звернув увагу, що першу підозру принесли в суботу, якраз був шабат. Далі, 14 вересня йому принесли змінену підозру. Додає, що сталося це після виступу президента Зеленського, який привітав усіх із Рош га-Шана (свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм). А перше судове засідання з апеляції відбулося на свято Йом-Кіпур.

"Слідство пише, що я не громадянин України та ставитися до мене як громадянина Ізраїлю. І ви, до громадянина Ізраїлю, ставитеся таким чином, що всі слідчі дії та судові процеси підпадають під дати важливі для євреїв. Я ні на що не натякаю, але на це звернув увагу", — заявив Коломойський.

Лайка

На початку засідання Коломойський був у гарному настрої, про це він сам сказав журналістам у залі суду.

Але далі не втримався та пропустив міцне слівце під час наради зі своїми адвокатами. Контекст цієї суперечки невідомий, але олігарх досить голосно вилаявся перед усіма: "Так треба подзвонити, бл**ь і спитати бл***ь".

Водночас вже після засідання він сказав журналістам, що дуже задоволений рішенням суду, яким його відставили під вартою.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Ігор Коломойський отримав третю підозру в Україні у зв’язку з підробкою документів, заволодінні та розпорядженні чужим майном. До цього він отримав першу підозру на початку вересня. Його звинуватили у легалізації майна, одержаного шляхом шахрайства. Тоді його взяли під варту з правом знесення застави у розмірі 500 млн 960 тисяч гривень. Потім 7 вересня Коломойському було повідомлено про другу підозру про заволодіння великою сумою грошей "ПриватБанку".