Ругательства, упоминания о еврейских праздниках и тот самый паспорт. Как Коломойский второй раз пытался отменить арест

Суд оставил без изменений меру пресечения

Находящийся под стражей по делу СБУ и БЭБ о мошенничестве олигарх Игорь Коломойский 6 октября второй раз попытался обжаловать свой арест в зале Киевского апелляционного суда. И снова неуспешно.

В отличие от предыдущей попытки 25 сентября в суд не приходили звездные поручители Коломойского: Наталья Мосейчук, Алла Мазур, актер Юрий Горбунов, экс-министр культуры Александр Ткаченко. Также Коломойский позволил себе крепкое словцо, а судья снова поднял тему его паспорта. "Телеграф" рассказывает, что происходило на заседании:

Что было на заседании

Адвокаты Коломойского в Киевском апелляционном суде обжаловали его арест с альтернативой внесения залога в 3,8 млрд грн. Так, защита сказала, что у Коломойского нет возможности оплатить такую сумму, передает "Центр противодействия коррупции". Так как "в стране – война, активы арестованы, кроме того, идет суд в Лондоне". Также адвокаты пожаловались на проблемы со здоровьем своего подзащитного, в частности, ряд хронических заболеваний. Мол, ему нужно соблюдать режим и в СИЗО этого сделать невозможно.

В качестве еще одного аргумента адвокат сослался на практику ЕСПЧ относительно безосновательного и длительного времени под стражей. Говорит, что внести такую сумму Коломойский не может и это выходит, что безальтернативная мера пресечения. Защита рассказывает, что были допущены процессуальные нарушения по делу со стороны БЭБ.

Также во время выступления Коломойский сказал, что за все время снял с "ПриватБанка" 10,5 млрд. грн., а внес более 12 млрд. грн. В то же время эти аргументы не убедили судей и они отклонили апелляцию защиты, оставив меру пресечения без изменений (арест или залог). Решение суда обжалованию не подлежит.

Мистика в вопросе гражданства

На заседании снова упомянули тему с гражданством олигарха Коломойского. В начале заседания судья спросила Коломойского, ознакомился ли он с решением о лишении его украинского гражданства, о котором писали СМИ. Коломойский ответил, что с таким решением он не знаком (!) и добавил, что у него есть гражданство Кипра и Израиля.

"Согласно указу президента — это общеизвестная информация, обнародованная в средствах массовой информации — прекращено ваше гражданство Украины указом от 18 июля 2022 года. Да или нет?" – спросила судья.

На что Коломойский ответил: "Я от Миграционной службы ничего не получал".

Далее выступили прокуроры. Они сказали, что Коломойский лишен гражданства Украины и без стражи сможет скрываться в Израиле или на Кипре. И эти страны своих граждан не разглашают. Судья спросила у прокуроров о гражданстве у Коломойского. Прокуроры ответили, что есть указ о лишении гражданства. Паспорта признаны недействительными .

Еврейские праздники

Коломойский в своем выступлении обратил внимание, что первое подозрение принесли в субботу, как раз был шаббат. Далее 14 сентября ему принесли измененное подозрение. Добавляет, что произошло это после выступления президента Зеленского, поздравившего всех из Рош ха-Шана (праздник начала нового года для всех исповедующих иудаизм). А первое судебное заседание по апелляции состоялось в праздник Йом-Кипур.

"Следствие пишет, что я не гражданин Украины и относиться ко мне как гражданину Израиля. И вы, к гражданину Израиля, относитесь таким образом, что все следственные действия и судебные процессы подпадают под даты, важные для евреев. Я ни на что не намекаю, но на это обратил внимание", — заявил Коломойский.

Лайка

В начале заседания Коломойский был в хорошем настроении, об этом он сказал журналистам в зале суда.

Но дальше не удержался и пропустил крепкое словцо во время совещания со своими адвокатами. Контекст этого спора неизвестен, но олигарх довольно громко выругался перед всеми: "Так надо позвонить, бл**ь и спросить бл***ь".

В то же время, уже после заседания он сказал журналистам, что очень доволен решением суда, которым его отставили под стражей.

Напомним, в сентябре 2023 года Игорь Коломойский получил третье подозрение в Украине в связи с подделкой документов, завладении и распоряжении чужим имуществом. До этого он получил первое подозрение в начале сентября. Его обвинили в легализации имущества, полученного путём мошенничества. Тогда его взяли под стражу с правом снесения залога в размере 500 млн 960 тысяч гривен. Затем 7 сентября Коломойскому было доложено о втором подозрении о завладении большой суммой денег "ПриватБанка".