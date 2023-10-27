"Ну, это много": Коломойский на суде забавно показал, как выглядят 88 млн евро

Олигарх наглядно продемонстрировал, как выглядит указанная сумма

В Шевченковском районном суде рассматривают ходатайство обвинения о продлении олигарху Игорю Коломойскому срока содержания под стражей. В ходе этого заседания он также интересно ответил судье на вопрос, насчет денег.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в зале суда и показал интересный фрагмент на видео с увлекательным рассказом Коломойского. Отвечая на вопросы судьи, он рассказал ей, как в жизни выглядят 88 млн евро.

Говоря о показаниях одного из свидетелей, в которых фигурировала сумма 1 млрд гривен, судья задала олигарху вопрос о том, сколько по объему выходит 1 миллиард гривен наличными. На это Коломойский ответил, что это примерно две тонны.

Затем он уточнил, что показания свидетеля не совсем верны, поскольку речь в данном контексте идет не о миллиарде гривен, а о 88 млн евро.

"Нужно миллиард евро разделить на одиннадцать. Там было 88 млн евро. Если посчитать по курсу 11, то это 88 млн евро. Это упаковки, по-моему, по 16 или 18 штук, которые вмещаются в обычный багажник. Даже, может, и в некоторые легковые автомобили", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокаты Игоря Коломойского заявили об ухудшении состояния здоровья своего клиента. У него начались проблемы со зрением, увеличился сахар в крови, начались боли в почках и приступы панкреатита в то время, как он находился в СИЗО.