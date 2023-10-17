Политтехнолог Алексей Голобуцкий о том, что не так с делом Коломойского

Историческое фэнтези в судебных расследованиях: адвокаты, украинские и международные суды точно не оценят.

Как же утомляют уже разочарования в судах по громким делам: когда изначально все настолько небрежно лепится в кучу, что сразу очевидно – дело будет развалено или спущено на тормозах. Это набор хайпов, а не дело. Адвокаты обжалуют все, до чего дотянутся, и дела не будет. Ну не видите возможности безупречно провести производство – так не начинайте, отложите дело, накопите еще доказательств!

А так даже возмущения нет, когда очередной крупный фигурант либо вообще разваливает обвинение, либо сводит его к мелким эпизодам. Потому что это даже справедливо, когда по бестолковости дела фигурант признается чистым перед законом. Значит, адвокаты свои гонорары отработали, а вся государственная машина свои зарплаты – нет. Все честно. Неприятно. Досадно. Но честно.

Это я натолкнулся на днях на публикацию в жанре "городского исторического фэнтези", представленную как "успешное расследование БЭБ" по "Привату": как почти 6 млрд грн наличными – это где-то 12 камазов по объему – появились на Петровской аллее, двинулись на Грушевского зимней декабрьской ночью довоенного 2013-го… И исчезли. Их то ли завозили, то ли вывозили, но в итоге исчезли прямо в процессе. И техническая реальность никого не заинтересовала – только утверждаемый факт "пропали".

Это к теме судебных и апелляционных перспектив дела, вы понимаете…

Каждый украинец, который в декабре-январе 2013-14 был на Печерске, в курсе технической абсурдности момента: помните, мы тогда, несмотря на стадион им. Лобановского, не только натягали шин и настроили баррикад, но и разобрали мостовую, чтобы было чем отбиваться от российского/пророссийского ОМОНа? Шанцев, правда, не копали – но и так проезд был практически блокирован. И вот через это все спокойно проехал караван камазов с деньгами – так утверждают расследователи БЭБ "по горячим следам" через 10 лет (Боже, неужели действительно уже прошло столько? И мы все это пережили…).

Прокурор БЭБ на заседании Шевченковского суда растолковал это как вполне подходящие доказательства, чтобы избрать меру пресечения Коломойскому. Или изменить подозрение. Или изменить меру пресечения. Или увеличить сумму залога с 0,5 до почти 6 миллиардов. Или вообще заменить правонарушение прямо в процессе – там все сложно, в речи прокурора. Так сразу не разберешься. И не сразу тоже.

Кстати о "рокировке правонарушений на ходу". Первый вариант (на 3 сентября): десять лет назад Коломойский вернул кредит своей нефтяно-химической компании за счет денег своего же (тогда) "ПриватБанка". Где-то около миллиарда гривен. Еще через несколько дней он положил "заемные" деньги обратно в свой банк. Это и составило противоправное действие, за которое Коломойского на 60 дней отправили в СИЗО. Чуть больше чем за неделю такое обвинение развалилось. То есть расследователи затронули репутацию всех привлеченных к расследованию. Если бы из-за этого еще и Коломойского пришлось выпускать из СИЗО, это был бы вообще заоблачный позор.

Поэтому в ход пошло дополнительное/новое обвинение в новом правонарушении те же 10 лет назад – "создание преступной группировки". "В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал". Здесь уже о 5,8 млрд грн речь (где-то $800 млн). По этому вопросу 10 лет не было никаких претензий, скандалов, расследований – но за 10 дней преступление обнаружило и доказало БЭБ. Сумму залога увеличили, Коломойский дальше в СИЗО. Хорошо (видимо). Но что-то не упомянули о судьбе тех $800 млн – бюджет небольшого государства наличными был, значит, изъят из банка… И все. Исчез в туманах Печерских холмов.

Но ведь так не бывает. Все хотя бы из детективов знают, что деньги всегда оставляют след, именно так и доказывают преступления. А здесь просто констатированное исчезновение. А дальше? Все, версия считается полностью отработанной?

И вот именно этот момент больше всего злит: как только в производстве появляется громкая фамилия подозреваемого/обвиняемого – не только Коломойского, мы такое видели в десятках подобных историй, – немедленно вся процедура обрастает таким количеством факапов!.. От нарушения процедуры получения доказательной базы нарушение сроков, нарушение в определении статей обвинения, нарушение привлечения свидетелей, нарушение процедуры задержания… Ну, вы в курсе.

А в результате суд – если не первой инстанции, то апелляционный вполне законно отклоняет это вот все творчество как не имеющее отношения к законной процедуре производства. Или адвокаты успешно обжалуют. Или международные судебные структуры (сомневается ли кто-то, что адвокаты Коломойского туда обратятся?) с удивлением оспаривают то, что здесь приняли как учредительное решение суда.

Я несколько лет подряд, как только у государства возникли первые претензии к Коломойскому (хотя здесь можно вставить любую фамилию – принцип будет тот же), писал: это прекрасно, но главное, чтобы эти претензии были профессионально сформулированы и снабжены железобетонными доказательствами, собранными надлежащим способом из надлежащих источников. Чтобы приговор был безупречен юридически.

В любом случае, я был и остаюсь скептиком по поводу способностей наших обвинителей провести крупный процесс безупречно, чтобы просто не было поводов обжаловать и отменить решение. И пример процессов Коломойского (не только последних) снова это доказывает: непрофессионализм как основной диагноз (все же версию "саботаж" оставим для любителей конспирологии) – последовательный, повсеместный и расслабленный. Квинтэссенция позиции "можно не напрягаться — и так примут сколь угодно кривые "доказательства" и посадят".

Можно открывать тотализатор: какую часть последних обвинений в результате обжалуют адвокаты. И во сколько это обойдется государству. И какова вероятность того, что Коломойский через суд окажется почти полностью чист перед законом. Потому что суд (нормальный) – штука соревновательная: если адвокаты вкалывают, как на плантациях, то и сторона обвинения тоже должна отрабатывать до седьмого пота. Или проигрывать. Обидно это все…