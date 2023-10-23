Защита сообщает о проблемах со здоровьем Коломойского: следствие отказало в обследовании

Защита жалуется, что детективы и прокуроры игнорируют ухудшение здоровья Коломойского

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского сообщают, что у их подзащитного началось обострение болезней: участились приступы панкреатита, боли в почках, увеличился уровень сахара в крови и начало ухудшаться зрение.

Об этом рассказал адвокат Александр Лысак. Он отметил, что сторона защиты неоднократно предоставляла суду, следствию, прокурорам документы, подтверждающие наличие у клиента заболеваний и необходимость его постоянного лечения и медицинского наблюдения врачей.

"Уже сейчас у Игоря Валерьевича началось обострение болезней: участились приступы панкреатита, боли в почках, увеличился уровень сахара в крови и начало ухудшаться зрение. Клиенту необходимо срочное независимое обследование врачей, о чем мы постоянно просим детективов и прокуроров, осуществляющих надзор за расследованием. однако наши просьбы фактически игнорируются", – говорит адвокат.

Лисак также заявил, что адвокаты просили перевести Коломойского в Военно-медицинское управление СБУ, провести ему медицинское обследование в Еврейском медицинском центре Джей Эм Си, ультразвуковое обследование, предоставить разрешение забор крови для анализа независимыми медицинскими учреждениями в чем было отказано или оставлено соответствующие ходатайства без ответы.

"Какова действительная цель данного бездействия? Мы сейчас постоянно слышим о необходимости интеграции нашего государства в ЕС, однако понимают ли наши правоохранительные органы европейские стандарты соблюдения права на здравоохранение? Соблюдает ли наше государство стандарты и условия содержания под стражей лиц, вина которых не является доказанной?" – добавил адвокат.

Напомним, 6 октября Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского на уменьшение залога в 3,9 миллиарда гривен. Ранее, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн.

Однако в середине сентября бизнесмену сообщили о еще одном подозрении – в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка", после которого суд увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн грн.