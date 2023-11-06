ВАКС одягнув браслет на чинного нардепа: хто це і в чому його підозрюють

На політика поклали низку зобов’язань

Нардепу Роберту Горвату з партії "Довіра", який отримав підозру у незаконному заволодінні землею на Закарпатті, обрали запобіжний захід. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 6 листопада.

Про це стало відомо з трансляції засідання суду, опублікованої на каналі НАБУ. Слідчий суддя ВАКС Олег Федоров визначив Горвату 26,84 млн. гривень застави з покладанням низки обов’язків.

На політика, зокрема, поклали обов’язок носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, прибувати на першу вимогу та повідомляти про зміну місця проживання.

Варто зазначити, що ім’я нардепа офіційно не називається, але раніше ЗМІ писали, що йдеться саме про Роберта Горвата.

Нагадаємо, що згідно з даними слідства, у 2016-2019 роках народний депутат України, маючи вплив на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей (ГУ Держгеокадастру області), розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га, які перебували у постійному користуванні держпідприємства. Внаслідок його дій державі завдано понад 123 млн грн збитків.

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