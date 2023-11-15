Вкрав у Міноборони десятки мільйонів: у Греції затримали непростого українця

Українцю загрожує до 15 років за ґратами

У Греції 13 листопада затримали підозрюваного у розкраданні грошей Міноборони України. Колишнього директора однієї з приватних компаній підозрюють у тому, що він незаконно привласнив 43 млн гривень з держбюджету.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України. Наразі вирішується питання про екстрадицію зловмисника в Україну для правосуддя.

Слідство встановило, що підозрюваний змовився ще з кількома людьми та заволодів грошима ТОВ, яке отримало їх як попередню оплату за договорами з Міноборони України. Гроші призначалися на закупівлю товарів військового призначення. Суму було перераховано на рахунки ФОП за нібито надання робіт та послуг. Незаконно заволодів грошима підозрюваний, який тоді був директором компанії, у період із 2 березня по 10 травня 2022 року.

Вже 12 липня того ж року зловмиснику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розпорядження майном, отриманим злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі організованою групою). Згідно з цими статтями, українцю загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Ймовірно, невдовзі після цього підозрюваний виїхав за кордон, оскільки 6 листопада 2023 року Офіс Генпрокурора України звернувся до правоохоронців Греції. Українця просили затримати та помістити під тимчасовий арешт. Крім того, у співпраці з Інтерполом вдалося надіслати запит на публікацію "Червоного оповіщення" (запит перед екстрадицією).

У результаті, завдяки діям правоохоронців зловмисника вдалося затримати в Афінах, а місцевий Апеляційний суд ухвалив взяти його під тимчасовий арешт. Наразі готуються необхідні документи для того, щоб Україна змогла забрати зловмисника та притягнути його до кримінальної відповідальності.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що одному з керівників банку "Фінанси та Кредит" повідомили про підозру. Він може бути причетний до розкрадання майже півмільярда гривень.