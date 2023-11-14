Розікрав понад пів мільярда: про підозру повідомили одному з керівників банку "Фінанси та Кредит"

В ДБР розказали схему,за якою було вкрадено гроші

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому заступнику Голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Його звинувачують у розкраданні майже пів мільярда гривень.

Підозрюваний діяв в інтересах власника – ексолігарха Костянтина Жеваго. Про це йдеться на офіційному сайті ДБР.

У відомстві зазначили, що колишній власник установи ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку. Це в значній мірі підірвало українську економіку. До виведення коштів та подальшої їх легалізації він залучив серед інших й службову особу АТ "Банк "Фінанси та Кредит" – заступника Голови правління. Він також обіймав посаду члена кредитного комітету банку. За допомогою було вкрадено майже 560,5 млн грн.

Схема злочину

В ДБР наголосили, що колишній власник достеменно знав, що до фінансових активів банку входять банківські депозити фізичних та юридичних осіб та кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку.

Колишній власник Константин Жеваго через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались Кредитним Комітетом установи. Саме до нього входили залучені ексолігархом Голова та члени Правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Серед них й заступник голови правління.

Після перерахування грошей на комерційну структуру, кошти перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти, де їх лігалізували.

У ДБР зазанчили, що колишньому заступнику Голови правління банку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України. Його звинувачують у розтраті майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

Наразі цого затримано. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також у відомстві зазначили, що у межах розслідування кримінального провадження ексолігарху теж було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

На його майно накладено арешт. Зокрема, заарештовані акції його підприємств на сотні мільйонів гривень та корпоративні права товариств, 26 об’єкти нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Раніше "Телеграф" повідомив, що французький суд знову відклав екстрадицію Жеваго. Адвокат вкладників банку "Фінанси та Кредит" розказав, у чому справа.