Викрито схему, за якою в інтересах Жеваго міняють суддів, щоб винести "правильне" рішення, – ЗМІ

У Північному апеляційному господарському суді тричі змінювався склад суду, який буде розглядати справу, де однією зі сторін є компанії з орбіти підприємця Костянтина Жеваго. Несподівані відпустки та необґрунтовані самовідводи суддів можуть свідчити про спроби підібрати для цієї справи "зручний" склад суду для винесення потрібного олігархові рішення щодо управління активами у Білій Церкві. Про це йдеться в матеріалі видання "Дело".

Йдеться про справу, в рамках якої Костянтин Жеваго претендує на право власності на ТОВ "Преміоррі" — українського виробника шин, який працює в Білій Церкві, використовуючи потужності збанкрутілого заводу "Росава", проте до якого Жеваго не мав жодного відношення. Щоб довести своє право власності, підприємець через свої компанії нібито провів зміну акціонера та директора у британській фірмі-засновнику "Преміоррі", і оскаржив залучення останньою інвестицій. Господарський суд Київської області виніс рішення на користь сторони Жеваго, попри те, що докази переоформлення бізнесу були сумнівними — це були роздруковані pdf-файли незрозумілого походження, з невідомої електронної адреси.

4 липня мав відбутися розгляд справи в апеляції. Проте його декілька разів переносили. "Склад суду змінювався тричі, аж поки не наповнився суддями, які потенційно можуть бути лояльними до структур Жеваго, пише видання", — йдеться в статті.

Перший автоматичний розподіл відбувся 11 травня. Система визначила, що справу мають розглядати судді Світлана Владимиренко (голова), Алла Демидова, Ірина Ходаківська. Попри те, що судді винесли разом декілька процедурних ухвал у провадженні, 4 липня розгляд по суті так і не розпочався, бо голова колегії Владимиренко взяла лікарняний. Розгляд призначили на інші дати. Проте саме в цей період відпустки на 4 дні взяли уже Демидова і Ходаківська. Через це було призначено повторний автоматизований розподіл. Після нього справа "випала" суддям Олексію Євсікову і Віталію Корсаку. Обидва судді взяли самовідвід. Причина — судді брали участь в розгляді скарги по скасуванню забезпечення позову (процедурне питання), і через це нібито могла виникнути підозра в упередженості суду.

"Втім насправді ця причина надумана, адже розгляд справи по суті і розгляд питань забезпечення позову — це різні стадії судового процесу, рішення в яких фактично не впливають одна на одну. Тож, якщо з першою зміною складу — зв’язку з відпусткою суддів, ще можна було припустити випадковість, то друга зміна — уже натякає на закономірність", — йдеться в матеріалі.

За третім розподілом, справу слухатимуть судді Сергій Буравльов і Борис Ткаченко. "Якраз суддя Буравльов має набагато більше підстав для самовідводу, ніж його попередники в другому колі авторозподілу. Адже саме він у складі іншої колегії виносив рішення щодо іншої групи компаній Жеваго, які є частиною цього "пазлу" з шинним виробництвом і ТЕЦ — у справі про визнання недійсними зборів за участю "мертвих акціонерів" ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (30664834)", — сказано в статті.

Розгляд справи про право власності на "Преміоррі" — попри велику завантаженість суддів — призначили майже "блискавично": на 3 серпня, або на 10-й день після останнього автоматичного розподілу.

"Особливість такого "ретельного" відбору трійки для апеляційного розгляду полягає в тому, що саме вона буде розглядати усі інші апеляційні скарги у корпоративному спорі, в тому числі і скарги українського інвестора шинного бізнесу "Преміоррі". Крім того, рішення у цій справі може стати по суті прецедентним для інших справ, де Жеваго намагається привласнити бізнес, який йому не належить. Адже кількість суддів, які не ухвалювали рішень на користь підприємця в Північному апеляційному господарському суді все ще досить велика, проте на них "автоматична система" справи олігарха майже не розподіляє" — резюмує видання.