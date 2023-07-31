Разоблачена схема, по которой в интересах Жеваго меняют судей, чтобы вынести "правильное" решение, – СМИ

В Северном апелляционном хозяйственном суде трижды менялся состав суда, который будет рассматривать дело, где одной из сторон являются компании с орбиты предпринимателя Константина Жеваго. Неожиданные отпуска и необоснованные самоотводы судей могут свидетельствовать о попытках подобрать для этого дела "удобный" состав суда для вынесения нужного олигарху решения по управлению активами в Белой Церкви. Об этом говорится в материале издания "Дело".

Речь идет о деле, в рамках которого Константин Жеваго претендует на право собственности на ООО "Премиорри" - украинского производителя шин, работающего в Белой Церкви, используя мощности разорившегося завода "Росава", однако к которому Жеваго не имел никакого отношения. Чтобы доказать свое право собственности, предприниматель через свои компании якобы произвел смену акционера и директора в британской фирме-учредителе "Премиорри" и обжаловал привлечение последней инвестиций. Хозяйственный суд Киевской области вынес решение в пользу стороны Жеваго, несмотря на то, что доказательства переоформления бизнеса были сомнительными - это были распечатанные pdf-файлы непонятного происхождения с неизвестного электронного адреса.

4 июля должно было состояться рассмотрение дела в апелляции. Однако его несколько раз переносили. "Состав суда менялся трижды, пока не наполнился судьями, которые потенциально могут быть лояльными структурам Жеваго, пишет издание", - говорится в статье.

Первое автоматическое распределение произошло 11 мая. Система определила, что дело должны рассматривать судьи Светлана Владимиренко (председатель), Алла Демидова, Ирина Ходаковская. Несмотря на то, что судьи вынесли вместе несколько процедурных определений в производстве, 4 июля рассмотрение по сути так и не началось, потому что глава коллегии Владимиренко взяла больничный. Разбирательство назначили на другие даты. Однако именно в этот период отпуска на 4 дня взяли Демидова и Ходаковская. Поэтому было назначено повторное автоматизированное распределение. После него дело "выпало" судьям Алексею Евсикову и Виталию Корсаку. Оба судьи взяли самоотвод. Причина – судьи участвовали в рассмотрении жалобы по отмене обеспечения иска (процедурный вопрос), и поэтому якобы могло возникнуть подозрение в предвзятости суда.

"Впрочем, на самом деле эта причина надумана, ведь рассмотрение дела по существу и рассмотрение вопросов обеспечения иска - это разные стадии судебного процесса, решения в которых фактически не влияют друг на друга. Итак, если с первым изменением состава - в связи с отпуском судей, еще можно было предположить случайность, то второе изменение - уже намекает на закономерность", - говорится в материале.

По третьему распределению, дело будут слушать судьи Сергей Буравлев и Борис Ткаченко. "Как раз судья Буравлев имеет гораздо больше оснований для самоотвода, чем его предшественники во втором круге автораспределения. Ведь именно он в составе другой коллегии выносил решения по другой группе компаний Жеваго, которые являются частью этого "пазла" с шинным производством и ТЭЦ – по делу о признании недействительным собрания с участием "мертвых акционеров" ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" (30664834)", - сказано в статье.

Рассмотрение дела о праве собственности на "Премиорре" - несмотря на большую загруженность судей - назначили почти "молниеносно": на 3 августа или на 10-й день после последнего автоматического распределения.

"Особенность такого "тщательного" отбора тройки для апелляционного рассмотрения состоит в том, что именно она будет рассматривать все другие апелляционные жалобы в корпоративном споре, в том числе и жалобы украинского инвестора шинного бизнеса "Премиорри". Кроме того, решение по этому делу может стать по сути прецедентным для других дел, где Жеваго пытается присвоить бизнес, который ему не принадлежит, ведь количество судей, не принимавших решений в пользу предпринимателя в Северном апелляционном хозяйственном суде, все еще достаточно велико, однако на них "автоматическая система" дела олигарха почти не распределяет",- резюмирует издание.