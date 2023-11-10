Суд у Європі відмовився видавати Україні олігарха-втікача: рішення остаточне

Український олігарх заявив, що в Україні нібито не зацікавлені в закритті справи проти нього

Верховний суд Франції остаточно відмовився видавати Україні мільярдера Костянтина Жеваго. У ухвалі сказано, що олігарха не повинні екстрадувати за звинуваченням у розтраті у справі банку "Фінанси та кредит".

Про це повідомляє Reuters. Сам Жеваго, як і раніше, не визнає своєї провини і має намір оскаржити звинувачення.

"(Суд) приходить до висновку, що держава-позивач (Україна) не в змозі гарантувати, що Жеваго судитиме суд, який може забезпечити основні процесуальні гарантії та захист прав захисту", — йдеться у вироку суду.

У пресслужбі олігарха-втікача вже відреагували на постанову суду і заявили, що підтримують позицію Верховного суду Франції. За їхніми словами, всі матеріали, докази та аргументи були детально вивчені судом і він поставив крапку у справі про екстрадицію Жеваго до України. Також з олігарха-втікача зняли всі наявні обмеження.

Сам Костянтин Жеваго вкотре назвав справу "сфабрикованою" і вважає, що вона не має юридичної сили, а навпаки, вбачаються ознаки політичного переслідування та тиску. Він заявив, що хоче довести справу, яка розслідується понад чотири роки, до кінця, але, за словами Жеваго, українська сторона нібито в цьому не зацікавлена.

Нагадаємо, що у 2019 році Костянтину Жеваго повідомили про підозру у причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та кредит" на суму 2,5 млрд грн. заарештували на французькому гірськолижному курорті у грудні 2022 року на запит України. Тоді ж його оголосили у міжнародний розшук. Затримати та заарештувати олігарха-втікача вдалося в грудні 2022 року на французькому гірськолижному курорті на запит України. Він неодноразово заперечував свою провину, а суд Франції неодноразово переносив його екстрадицію до України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що АвтоКрАЗ Жеваго визнали банкрутом. Стали відомі подробиці роботи заводу.