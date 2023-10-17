АвтоКрАЗ Жеваго визнали банкрутом: які унікальні авто виготовляли у різні часи

Сподіваємось, історія заводу матиме продовження

Історія торгового дому АвтоКрАЗ почалася з 1945 року, і з того часу він тричі змінював характер свого виробництва. Та тепер завод, який належав Жеваго, став банкрутом.

Про це свідчить рішення Господарського суду Полтавської області за вівторок, 10 жовтня. Раніше "АвтоКрАз" належав Костянтину Жеваго, одіозному українському бізнесмену, який зараз проживає у Парижі. З початку війни завод передали під державний контроль.

До 2020 року, відколи у справі про банкрутство заводу відкрили кримінальне провадження, ПрАТ "АвтоКрАЗ" активно брало участь у державних закупівлях. Тепер суд поставив крапку у справі.

Проте колись вантажівки КрАЗ їздили на перегони, брали участь у ралі, мали двигуни від танка, а у майбутньому — планували розробляти безпілотні авто. Проте не склалося.

"Зелений крокодил" — підкорювач Нюрбургрингу

Вантажівка "Зелений крокодил" уперше з’явилася у світовому автоспорті саме завдяки розробці КрАЗ. Тоді, у 1991 році, участь у перегонах здавалася хорошою рекламою для заводу, хоча для цього потрібно було проробити чимало.

Інженери заводу, які жодного разу не виготовляли спортивні вантажівки, спромоглися створити машину, яка вразила усіх. Її виготовили з максимальним використанням деталей українського виробництва і всього за 7 місяців. Конструкцію авто максимально змінили. Щоб зменшити вагу, довелося вкоротити та максимально полегшити раму. Капот та передні крила виготовили із пластику.

Двигун для "Зеленого крокодила" виготовили на Харківському заводі ім. Малишева. Точніше, взяли із танка 5ТДФ, і модернізували. Установка видавала страшні для того часу 1050 кінських сил. Автомобіль, незважаючи на вагу у 6 тонн, міг розвинути швидкість у 180 км/год та з нуля до сотні розганявся всього за 8 секунд.

Проте вантажівка не вразила публіку, і зайняла 8 місце.

Як зараз виглядає "Зелений крокодил", дивіться у відео:

Планували виступати на ралі "Дакар"

Свого часу у Кременчуцькому автомобільному заводі почали просувати програму перегонів. Для цього створили спеціальний КрАЗ-5173 РЕ "Самум".

Це гоночна вантажівка, яка мала бути виготовлена до 2009 року, але роком раніше ралі скасували, побоюючись світової терористичної загрози. Коли почалась криза, розробку авто відклали, тому вантажівка залишилась лише у вигляді ескізу.

Українські безпілотні авто для армії

Свого часу у Кременчуцькому автозаводі просували ідею виробництва безпілотних автомобілів. Саме КрАЗ займався їхньою розробкою. Позашляховик виготовили і навіть успішно протестували.

КрАЗ "Спартан" має набір камер, сенсорів, далекомір, систему виявлення людини. Авто їздить безпілотно, а керують ним за допомогою планшета, який "бачить" ТЗ на відстані до 50 км. А ще — цей автопілот може запам’ятовувати маршрут і навіть навчатись.

Ролик з випробувань:

Також була інформація, що на заводі планують розробляти електрокари. Чи буде реалізовано цей проєкт, наразі не відомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Великобританії кабріолет Volkwagen Beetle з 3 км пробігу продали на аукціоні за ціною новенького Lexus.