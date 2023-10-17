АвтоКрАЗ Жеваго признали банкротом: какие уникальные авто производили в разное время

Надеемся, история завода будет иметь продолжение

История торгового дома АвтоКрАЗ началась с 1945 года, и с этого времени он трижды менял характер своего производства. Но теперь принадлежавший Жеваго завод стал банкротом.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Полтавской области за вторник, 10 октября. Ранее "АвтоКрАз" принадлежал Константину Жеваго, одиозному украинскому бизнесмену, который сейчас проживает в Париже. С начала войны завод был передан под государственный контроль.

До 2020 года, когда по делу о банкротстве завода открыли уголовное производство, ЧАО "АвтоКрАЗ" активно участвовало в государственных закупках. Теперь суд поставил точку по делу.

Однако когда-то грузовики КрАЗ ездили на гонки, участвовали в ралли, имели двигатели от танка, а в будущем на заводе планировали разрабатывать беспилотные авто. Однако не сложилось.

"Зеленый крокодил" — покоритель Нюрбургринга

Грузовик "Зеленый крокодил" впервые появился в мировом автоспорте именно благодаря разработке КрАЗ. Тогда, в 1991 году, участие в гонках казалось хорошей рекламой для завода, хотя для этого нужно было проделать немало работы.

Инженеры завода, ни разу не производившие спортивные грузовики, смогли создать машину, которая поразила всех. Ее изготовили с максимальным использованием деталей украинского производства и всего за 7 месяцев. Конструкцию авто максимально изменили. Чтобы снизить вес, пришлось укоротить и максимально облегчить раму. Капот и передние крылья изготовили из пластика.

Двигатель для "Зеленого крокодила" был изготовлен на Харьковском заводе им. Малышева. Вернее, взят из танка 5ТДФ и модернизирован. Установка выдавала страшные для того времени 1050 лошадиных сил. Автомобиль, несмотря на вес в 6 тонн, мог развить скорость в 180 км/ч и с нуля до сотни разгонялся всего за 8 секунд.

Однако грузовик не поразил публику, и занял 8 место.

Как сейчас выглядит "Зеленый крокодил", смотрите в видео:

Планировали выступать на ралли "Дакар"

В свое время в Кременчугском автомобильном заводе начали продвигать программу гонки. Для этого создали специальный КрАЗ-5173 РЭ "Самум".

Это гоночный грузовик, который должен был быть изготовлен до 2009 года, но годом ранее ралли отменили, опасаясь мировой террористической угрозы. Когда начался кризис, разработку отложили, поэтому грузовик остался только в виде эскиза.

Украинские беспилотные автомобили для армии

В свое время в Кременчугском автозаводе продвигалась идея производства беспилотных автомобилей. Именно КрАЗ занимался их разработкой. Внедорожник изготовили и даже успешно протестировали.

КрАЗ "Спартан" имеет набор камер, сенсоров, дальномер, систему обнаружения человека. Авто ездит беспилотно, а управляют им с помощью планшета, который "видит" ТС на расстоянии до 50 км. А еще этот автопилот может запоминать маршрут и даже учиться.

Ролик из испытаний:

Также была информация, что на заводе планируют разрабатывать электрокары. Будет ли реализован этот проект, пока неизвестно.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Великобритании кабриолет Volkwagen Beetle с 3 км пробега продали на аукционе по цене новенького Lexus.