Суд в Европе отказался выдавать Украине беглого олигарха: решение окончательное

Украинский олигарх заявил, что в Украине якобы не заинтересованы в закрытии дела против него

Верховный суд Франции окончательно отказался выдавать Украине миллиардера Константина Жеваго. В постановлении сказано, что олигарха не должны экстрадировать по обвинению в растрате по делу банка "Финансы и кредит".

Об этом сообщает Reuters. Сам Жеваго по-прежнему не признает своей вины и намерен обжаловать обвинение.

"(Суд) приходит к выводу, что государство-истец (Украина) не в состоянии гарантировать, что господина Жеваго будет судить суд, который может обеспечить основные процессуальные гарантии и защиту прав защиты", — говорится в приговоре суда.

В пресс-службе беглого олигарха уже отреагировали на постановление суда и заявили, что поддерживают позицию Верховного суда Франции. По их словам, все материалы, доказательства и аргументы были детально изучены судом и он поставил точку в деле об экстрадиции Жеваго в Украину. Также с беглого олигарха сняли все существовавшие ограничения.

Сам Константин Жеваго в очередной раз назвал дело "сфабрикованным" и считает, что оно не имеет юридической силы, а наоборот в нем усматриваются признаки политического преследования и давления. Он заявил, что хочет довести дело, которое расследуется больше четырех лет, до конца, но, по словам Жеваго, украинская сторона якобы в этом не заинтересована.

Напомним, что в 2019 году Константину Жеваго сообщили о подозрении в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн. арестовали на французском горнолыжном курорте в декабре 2022 по запросу Украины. Тогда же его объявили в международный розыск. Задержать и арестовать беглого олигарха удалось в декабре 2022 года на французском горнолыжном курорте по запросу Украины. Он неоднократно отрицал свою вину, а суд Франции неоднократно переносил его экстрадицию в Украину.

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