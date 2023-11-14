Разворовал более полумиллиарда: о подозрении сообщили одному из руководителей банка "Финансы и Кредит"

В ГБР рассказали схему, по которой были украдены деньги

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему заместителю Председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит". Его обвиняют в хищении почти полмиллиарда гривен.

Подозреваемый действовал в интересах владельца – эксолигарха Константина Жеваго. Об этом говорится на официальном сайте ГБР.

В ведомстве отметили, что бывший владелец учреждения еще в 2010 году создал преступную организацию, из-за которой были украдены деньги банка. Это в значительной степени подорвало украинскую экономику. К выводу средств и последующей их легализации он привлек среди прочих и должностное лицо АО "Банк "Финансы и Кредит" – заместителя Председателя правления. Он также занимал должность члена кредитного комитета банка. С его помощью было украдено почти 560,5 млн. грн.

Схема преступления

В ГБР отметили, что бывший владелец точно знал, что в финансовые активы банка входят банковские депозиты физических и юридических лиц и средства, полученные в рамках рефинансирования от Национального банка.

Бывший владелец Константин Жеваго через подставные лица получил контроль над частным обществом, которое искусственно получало кредитные средства от банка. Решения принимались Кредитным Комитетом учреждения. Именно в него входили привлеченные экс-олигархом Председатель и члены Правления АО "Банк "Финансы и Кредит". В их числе и заместитель председателя правления.

После перечисления денег на коммерческую структуру средства перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты, где их лигализовали.

В ГБР отметили, что бывшему заместителю Председателя правления банка сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Его обвиняют в растрате имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации.

Сейчас он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в ведомстве отметили, что в рамках расследования уголовного производства экс-олигарху Жеваго тоже сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

На его имущество наложен арест. В частности, арестованы акции его предприятий на сотни миллионов гривен и корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, арестовано имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Ранее "Телеграф" сообщил, что французский суд снова отложил экстрадицию Жеваго. Адвокат вкладчиков банка "Финансы и Кредит" рассказал, в чем дело.