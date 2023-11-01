Невиданная схема уклонения от мобилизации: ГБР накрыло сотрудников 9 военкоматов

Правоохранители провели более 40 обысков

Украинские правоохранители продолжают выявлять сотрудников военкоматов, которые за взятки помогают избежать призыва в ряды Вооруженных сил. Так, сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачили и заблокировали беспрецедентно масштабную схему уклонения от мобилизации.

Как сообщает пресс-служба Бюро, к ней были привлечены чиновники 9 военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель ВВК Макаровского района Киевщины и сообщники из других областей Украины. Организовал сделку бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, вышедший на пенсию, однако сохранивший необходимые связи.

По данным ГБР, под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья. В "пакет" документов входили поддельные справки ВВК, оформленные без прохождения военнообязанными установленной процедуры. Кроме того, участники группировки предоставляли "клиентам" советы, указания по местам, порядку и способу пересечения государственной границы Украины.

В Бюро подчеркнули, что большинство документов оформлялось через один из районных ТЦК и СП Киевской области, но к схеме были привлечены представители еще по меньшей мере из 7 киевских районных военкоматов и одного на Закарпатье. По имеющейся информации, фигуранты помогали "решать вопросы" и во многих других регионах Украины.

Структура преступной организации

ГБР отмечает, что организатор четко продумал структуру преступной группировки. Одна часть отвечала за "рекрутинг" клиентов, другая за незаконное оформление документов. Представители обеих "веток" для конспирации между собой не пересекались.

По предварительным данным следствия, по этой схеме за границу могли уехать не менее 100 уклонистов. Полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег. Стоимость "услуги" составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с одного человека в зависимости от стартового пакета документов. Клиентами были как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями.

Сообщение о подозрении

Во время более 40 обысков по местам работы в ТЦК и проживания фигурантов в разных регионах Украины правоохранители изъяли документацию и носители информации, подтверждающие реализацию противоправной схемы. В ходе досудебного следствия сотрудники ГБР устанавливают точное количество уклонистов, оплативших "услуги" злоумышленников.

Следственные действия

В настоящее время организатору и шести лицам из его "ближайшего окружения" сообщено о подозрениях по разным частям ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией и ее структурной частью, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения) и ст. 332 УК Украины (устранение препятствий в переправке лиц через государственную границу путем внесения недостоверных сведений в военно-учетные документы и использование заведомо подложного официального документа – справки ВВК).

Сообщение о подозрении

Также будет проверена правдивость снятия с учета мужчин призывного возраста в этих ТЦК и в случае выявления фальсификаций будет решаться вопрос восстановления учетных данных уклонистов в Электронном реестре военнообязанных. Процессуальное руководство в деле осуществляет Киевская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Напомним, утром 1 ноября правоохранители пришли с обысками к народному депутату Александру Дубинскому. Отмечалось, что проверяется возможная причастность нардепа к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.