Небачена схема ухилення від мобілізації: ДБР накрила співробітників 9 військкоматів

Правоохоронці провели більше 40 обшуків

Українські правоохоронці продовжують виявляти працівників військкоматів, які за хабарі допомагають уникнути призову до лав Збройних сил. Так, працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили та заблокували безпрецедентно масштабну схему ухилення від мобілізації.

Як повідомляєа Бюро, до неї були залучені посадовці 9 військкоматів переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей України. Організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки.

За даними ДБР, під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я. До "пакету" документів входили підроблені довідки ВЛК, оформлені без проходження військовозобов'язаними встановленої процедури. Крім того, учасники угруповання надавали "клієнтам" поради, вказівки щодо місць, порядку та способу перетину державного кордону України.

У Бюро підкреслили, що більшість документів оформлялося через один із районних ТЦК та СП Київської області, але до схеми було залучено представників ще щонайменше з 7 київських районних військкоматів та одного на Закарпатті. За наявною інформацією, фігуранти допомагали "вирішувати питання" й у багатьох інших регіонах України.

Структура злочинної організації

ДБР зазначає, що організатор чітко продумав структуру злочинного угруповання. Одна частина відповідала за "рекрутинг" клієнтів, інша за незаконне оформлення документів. Представники обох "гілок" для конспірації між собою не перетиналися.

За попередніми даними слідства, за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей. Вартість "послуги" складала від 6 до 10 тисяч доларів США з однієї особи в залежності від стартового пакета документів. Клієнтами були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами.

Повідомлення про підозру

Під час понад 40 обшуків за місцями роботи у ТЦК та проживання фігурантів у різних регіонах України, правоохоронці вилучили документацію та носії інформації, що підтверджують реалізацію протиправної схеми. У ході досудового слідства, працівники ДБР встановлюють точну кількість ухилянтів, які оплатили "послуги" зловмисників.

Слідчі дії

Наразі організатору та шести особам з його "найближчого оточення" повідомлено про підозри за різними частинами ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурною частиною, вчинені службовою особою з використанням службового становища) та ст. 332 КК України (усунення перешкод у переправленні осіб через державний кордон шляхом внесення недостовірних відомостей до військово-облікових документів та використання завідомо підробленого офіційного документа – довідки ВЛК).

Повідомлення про підозру

Також буде перевірено правдивість зняття з обліку чоловіків призовного віку у цих ТЦК та у разі виявлення фальсифікацій буде вирішуватись питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у Електронному реєстрі військовозобов'язаних. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, вранці 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуками до народного депутата Олександра Дубінського. Зазначалось, що перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.