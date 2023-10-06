"Оплата наперед". Скільки коштує білий квиток або дозвіл на виїзд за кордон - ДБР показало відео з військкомом

Офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації

В Україні правоохоронці продовжують виявляти працівників військкоматів, які за хабарі допомагають уникнути призову до лав Збройних сил. Так, ще у вересні працівники ДБР викрили у Вінниці організовану злочинну групу, яка допомагала ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати з України.

За даними ДБР, очолював групу офіцер відділення призову Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він залучив до злочинної діяльності двох членів військово-лікарської комісії – травматолога та хірурга.

Офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За 4 тисячі доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати "клієнтів" непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон.

ДБР оприлюднило відео, на якому фігурант справи у ресторані озвучує розцінки на свої "послуги" Так, бойова повістка обійдеться охочому у 2000 тисячі доларів. А от тому, хто хоче отримати так званий "білий квиток" (документ, виданий військово-лікарською комісією, що звільняє чоловіка від служби. — Ред.) прийдеться викласти вже мінімум 10 тисяч доларів.

Відео ДБР з прихованої камери

Водночас оформлення документів, яку дають право військовозобов'язаному разово виїхати за кордон, будуть коштувати 3500 тисячі доларів. За словами чоловіка, який на відео пропонує такі "послуги", оформлення відповідних документів займає близько 2 тижнів. При цьому оплата проводиться обов'язково наперед.

Під час обшуків у Вінницькому об’єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників групи було виявлено та вилучено записи із "чорною бухгалтерією", списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч грн.

Трьох учасників групи було затримано. Вони підозрюються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

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