"Оплата вперед". Сколько стоит белый билет или разрешение на выезд за границу – ГБР показало видео с военкомом

Офицер подыскивал мужчин, желавших избежать мобилизации

В Украине правоохранители продолжают выявлять сотрудников военкоматов, которые за взятки помогают избежать призыва в ряды Вооруженных сил. Так, еще в сентябре сотрудники ГБР разоблачили в Виннице организованную преступную группу, которая помогала уклонистам избежать мобилизации и уехать из Украины.

По данным ГБР, возглавлял группу офицер отделения призыва Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он привлек к преступной деятельности двух членов военно-врачебной комиссии – травматолога и хирурга.

Офицер подыскивал мужчин, желавших избежать мобилизации. За 4 тысячи долларов США им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы. Это позволяло не только признавать "клиентов" непригодными для военной службы, но и уезжать за границу.

ГБР обнародовало видео, на котором фигурант дела в ресторане озвучивает расценки на свои "услуги". Так, боевая повестка обойдется желающему в 2000 тысячи долларов. А вот тому, кто хочет получить так называемый "белый билет" (документ, выданный военно-врачебной комиссией, освобождающий мужчину от службы. — Ред.), придется выложить уже минимум 10 тысяч долларов.

Видео ГБР со скрытой камеры

В то же время оформление документов, которые дают право военнообязанному разово уехать за границу, будут стоить 3500 тысячи долларов. По словам мужчины, который на видео предлагает такие "услуги", оформление соответствующих документов занимает около 2 недель. При этом оплата производится обязательно заранее.

Во время обысков в Винницком объединенном МТЦК и СП и по месту жительства участников группы были обнаружены и изъяты записи с "черной бухгалтерией", списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские справки, а также деньги в разной валюте на общую сумму более 300 тысяч грн.

Трое участников группы были задержаны. Они подозреваются в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной организованной группой из корыстных мотивов (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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