СБУ прийшла з обшуком до мера ще одного обласного центру - журналіст

Посадовців міськради підозрюють у незаконному перетині державного кордону

Правоохоронні органи влаштували обшук у керівника ще одного українського обласного центру. У середу, 1 листопада, Служба безпеки України прийшла з обшуком до мера Ужгорода Богдана Андріїва.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Віталій Глагола з посиланням на інформацію від своїх джерел. За його словами, слідчі дії проводяться у кабінеті міського голови та у міській раді.

Обшук у Андріїва

Глагола підкреслив, що СБУ документується протиправна діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України. Водночас ні СБУ, ні інші правоохоронні органи про обшуки в Андріїва офіційно не повідомляли.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що вранці 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуками до народного депутата Олександра Дубінського. Зазначалось, що перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.