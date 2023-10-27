Обшуки у київських ТЕЦ: силовики зробили заяву

З'явилася офіційна інформація з приводу обшуків

У п’ятницю, 27 жовтня, в адміністративних будівлях столичних ТЕЦ пройшла низка обшуків, які проводили співробітники Державного бюро розслідувань. Усі слідчі дії проходили в рамках розслідування кримінального провадження про розкрадання коштів.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДБР. Зазначається, що процесуальне керівництво по цьому розслідуванні здійснюється Офісом Генпрокурора України.

На даний момент відомо, що обшуки в адміністративних будинках київських ТЕЦ були пов’язані з розслідуванням справи про зловживання службовими повноваженнями співробітниками КП, які проводили ремонт та відновлення пошкодженого обстрілами енергетичного обладнання.

Слідчі перевіряють інформацію про те, що гроші, виділені на ремонт обладнання ТЕЦ, були розкрадені. Передбачається, що кошти могли бути перераховані на рахунки "липових" фірм, які нібито проводили ремонтні роботи. Потім ці гроші збиралися перевести в готівку і незаконно привласнити.

Окрім цього наголошується, що роботи з ремонту обладнання, згідно з договорами, мали бути виконані в повному обсязі ще 2022 року, проте вони фактично не проводились.

Таким чином, метою обшуків ТЕЦ стало вилучення всієї необхідної для проведення подальшого розслідування документації. Одночасно слідчі дії проводяться у підрядній організації, яка була виконавцем робіт. Досудове розслідування здійснюється за статтями зловживання владою та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Робота ДБР

Варто зазначити, що в КМДА обшуки назвали "незрозумілими" та заявили, що співробітники ДБР своїми діями створили загрозу для роботи режимних об’єктів і могли призвести до перебоїв у "виробленні електроенергії та тепла".

У ДБР, в свою чергу заявили, що всі обшуки проходили згідно з протоколами безпеки і були необхідні в рамках розслідування кримінального провадження.

"У ході слідчих дій відеозапис зовнішнього вигляду об’єктів критичної інфраструктури не здійснюється, сторонні особи у проведенні обшуків участі не беруть. Слідчі ДБР виконують всі встановлені законодавством вимоги щодо інформаційної безпеки та рекомендації служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів. Втручання в технологічний процес вироблення електроенергії та тепла не здійснюється. Слідчі працюють лише з документацією, яка зберігається в адміністративних приміщеннях та добровільно видається", зазначили у відомстві.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що екс-директору столичної ритуальної служби, якого напередодні звільнив Віталій Кличко, правоохоронці повідомили про підозру розкрадання бюджетних коштів на суму в десятки мільйонів гривень.