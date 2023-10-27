ДБР прийшло з обшуками до київських ТЕЦ: що відомо

Причини обшуків не уточнюються

У п’ятницю, 27 жовтня, у приміщеннях столичних ТЕЦ співробітники ДБР проводять низку обшуків. Повідомляється, що ТЕЦ є об’єктами критичної інфраструктури та перебувають в управлінні "Київтеплоенерго", а обшуки на їхній території створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла.

Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений за умов воєнного стану. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Більше того, працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах, грубо порушуючи безпекові норми, адже зараз енергетична інфраструктура є головною мішенню ворога.

"При цьому, справа ДБР не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго". До того ж ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергетичних об’єктів. Тому причина візиту слідчих на Київські ТЕЦ є незрозумілою", — заявили в КМДА.

Представники КП "Київтеплоенерго" наголошують, що обшуки створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла. Втручання в роботу оперативного персоналу може призвести до непередбачуваних наслідків.

"Київські ТЕЦ є стратегічно важливими об’єктами критичної інфраструктури, від роботи яких залежить не тільки життєдіяльність столиці, а й функціонування всього енергетичного комплексу України. У період опалювального сезону ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечують близько 50% теплопостачання Києва та постачають електроенергію в об’єднану енергосистему України", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що КП "Київтеплоенерго" готове співпрацювати зі слідчими та надавати всю необхідну інформацію. Однак закликає правоохоронців діяти відповідно до закону та умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що екс-директору столичної ритуальної служби, якого напередодні звільнив Віталій Кличко, правоохоронці повідомили про підозру в розкраданні бюджетних коштів на суму в десятки мільйонів гривень.