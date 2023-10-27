ГБР нагрянуло с обысками на киевские ТЭЦ: что известно

Причины происходящего не уточняются

В пятницу, 27 октября, в помещениях столичных ТЭЦ сотрудники ГБР проводят ряд обысков. Сообщается, что ТЭЦ являются объектами критической инфраструктуры и находятся в управлении "Киевтеплоэнерго", а обыски на их территории создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла.

Следователи пытаются зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Более того, работники бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, грубо нарушая нормы безопасности, ведь сейчас энергетическая инфраструктура является главной мишенью врага.

"При этом, дело ГБР не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго". К тому же постановление на проведение обыска не включает адреса физического местонахождения энергетических объектов. Поэтому причина визита следователей на Киевские ТЭЦ непонятна", — заявили в КГГА.

Представители КП "Киевтеплоэнерго" отмечают, что обыски создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла. Вмешательство в работу оперативного персонала может привести к непредсказуемым последствиям.

"Киевские ТЭЦ являются стратегически важными объектами критической инфраструктуры, от работы которых зависит не только жизнедеятельность столицы, но и функционирование всего энергетического комплекса Украины. В период отопительного сезона ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают около 50% теплоснабжения Киева и поставляют электроэнергию в объединенную энергосистему Украины", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что КП "Киевтеплоэнерго" готово сотрудничать со следователями и предоставлять всю необходимую информацию. Однако призывает правоохранителей действовать в соответствии с законом и условиями военного положения и не допустить перебоев в работе объектов критической инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что экс-директору столичной ритуальной службы, которого накануне уволил Виталий Кличко, правоохранители сообщили о подозрении в расхищении бюджетных средств на сумму в десятки миллионов гривен.