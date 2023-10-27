Обыски в киевских ТЭЦ: силовики сделали заявление

Появилась официальная информация по поводу обысков

В пятницу, 27 октября, в административных зданиях столичных ТЭЦ прошел ряд обысков, которые проводили сотрудники Государственного бюро расследований. Все следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства о хищении средств.

Об этом сообщается на официальном сайте ГБР. Отмечается, что процессуальное руководство по данному расследованию осуществляется Офисом Генпрокурора Украины.

На данный момент известно, что обыски в административных зданиях киевских ТЭЦ были связаны с расследованием дела о злоупотреблении служебными полномочиями сотрудниками КП, которые проводили ремонт и восстановление поврежденного обстрелами энергетического оборудования.

Следователи проверяют информацию о том, что деньги, выделенные на ремонт оборудования ТЭЦ, были разворованы. Предполагается, что средства могли быть перечислены на счета "липовых" фирм, которые, якобы, проводили ремонтные работы. Затем эти деньги собирались обналичить и незаконно присвоить.

Кроме этого отмечается, что работы по ремонту оборудования, согласно договорам, должны были быть выполнены в полном объеме еще в 2022 году, однако они фактически не проводились.

Таким образом целью обысков ТЭЦ стало изъятие всей необходимой для проведения дальнейшего расследования документации. Одновременно следственные действия проводятся и в подрядной организации, которая была исполнителем работ. Досудебное расследование осуществляется по статьям злоупотребление властью и служебный подлог, повлекший тяжкие последствия. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Работа ГБР

Стоит отметить, что в КГГА обыски назвали "непонятными" и заявили, что сотрудники ГБР своими действия создали угрозу для работы режимных объектов и могли привести к перебоям в "выработке электроэнергии и тепла".

В ГБР же заявили, что все обыски проходили согласно протоколам безопасности и были необходимы в рамках расследования уголовного производства.

"В ходе следственных действий видеозапись внешнего вида объектов критической инфраструктуры не осуществляется, посторонние лица в проведении обысков не участвуют. Следователи ГБР выполняют все установленные законодательством требования по информационной безопасности и рекомендации служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов. Вмешательство в технологический процесс выработки электроэнергии и тепла не осуществлялось. Следователи работали только с документацией, которая хранится в административных помещениях и добровольно выдается", отметили в ведомстве.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что экс-директору столичной ритуальной службы, которого накануне уволил Виталий Кличко, правоохранители сообщили о подозрении в расхищении бюджетных средств на сумму в десятки миллионов гривен.