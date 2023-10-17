Обыски с автоматами у владельцев "Криївки" и "Пʼяної вишні" возмутили сеть: в чем их обвиняют и что нашли силовики

Ущерб от незаконной деятельности оценивают в несколько миллионов гривен

Правоохранители разоблачили холдинг, который якобы уклонялся от уплаты налогов. По имеющейся информации, речь идет о холдинге "!FEST", которому принадлежат свыше 50 ресторанов, в том числе "Криївка" во Львове и сеть "Пьяная вишня".

Об обысках сообщили в Офисе Генпрокурора Украины. В сети негативно отреагировали на обыски и очередные "маски-шоу".

По версии следствия, сотрудники холдинга сговорились с неустановленными лицами и уклонялись от уплаты налогов. Из-за этого около 2 тысяч сотрудников всех заведений получали зарплату двумя частями: одна – официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная. Неофициальная часть выплачивалась на дубликат основной зарплатной банковской карты, который передавался в отдел кадров при приеме на работу. Зачисление на дубликат происходило через платежные терминалы, а в назначении платежа указывалось "собственное пополнение счета". Таким образом компания не оплачивала военный сбор, Единый социальный взнос и НДФЛ, что нанесло бюджету страны ущерб на несколько миллионов гривен.

Проведя обыски в помещении головного офиса холдинга, детективы Бюро экономической безопасности обнаружили служебные документы, который подтверждали нелегальные операции, неучтенные деньги, черновые записи и печати субъектов хозяйственной деятельности. БЭБ продолжает досудебное расследование, чтобы установить размер ущерба, который был нанесен государству, и установить всех причастных лиц.

В бизнес-сообществе по-разному отреагировали на обыски в "!FEST". К примеру, директор "Консалтингова група А-95" Сергей Куюн заявил, что налоговой давно пора обратить внимание на бизнес во Львове, так как там происходит "какая-то дичь".

"На каждом шагу магазины "Близенько" и "Чарка до свята", которые, как минимум, шуруют контрабандное пиво, потому что ни слова по-украински на этих бутылках вы не найдете. Постоянно почему-то выдают несколько чеков – на разные, даже подобные товары. На эту тему львовяне уже давно шутят", — говорит Сергей Куюн.

Он добавил, что бизнес с нарушениями не процветал бы при условии, что его никто не "крышевал" бы. По словам бизнесмена, плата за "крышу" стартует от 1 тысячи долларов в месяц и тариф этот знают все. Он также припомнил недавнюю пышную свадьбу прокуроров во Львове и подытожил, что Львов "реально богатый город".

Римма Филипенко добавила, что обыски в офисе холдинга "!FEST" проходят с обеда. Эту компанию с момента основания связывают с мэром Львова Андреем Садовым. В самом холдинге обыски БЭБ при поддержке бойцов СБУ с автоматами назвали "маски-шоу".

В то же время украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский заявил, что во время войны должны быть "берега", касательно того, что можно делать, а что нет. Он добавил, что холдинг обвиняют в выдаче зарплаты в конвертах и в использовании ФОП, и заявил, что не видит в этом ничего страшного. При этом он подчеркнул, к чему при обыске "маски-шоу" никто не знает и не говорит.

"Посмотрел видео маски-шоу во львовских ресторанах. С участием спецгруппы СБУ. Есть каки-то берега, что можно делать во время войны, а что нет. Их обвиняют в использовании ФОП. Да ладно, бл*. Большинство ресторанов используют ФОП. Или вы не получали два чека? Фу, мерзость какая. Ох***шие рожи. Нет, не те люди, которые в камуфляже и с полной выкладкой, как на передовой. Не они. Те, кто их туда послал, те ох***шие", — написал бизнесмен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что обыски прошли у единственного производителя дронов в Украине. В сети поведение силовиков вызвало волну гнева и хейта.