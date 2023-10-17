Обшуки з автоматами у власників "Криївки" та "Пʼяної вишні" обурили мережу: у чому їх звинувачують та що знайшли силовики

Збитки від незаконної діяльності оцінюють у кілька мільйонів гривень

Правоохоронці викрили холдинг, який нібито ухилявся від сплати податків. За наявною інформацією, йдеться про холдинг "!FEST", якому належать понад 50 ресторанів, у тому числі "Криївка" у Львові та мережа "П’яна вишня".

Про обшуки повідомили в Офісі Генпрокурора України. У мережі негативно відреагували на обшуки та чергові "маски-шоу".

За версією слідства, співробітники холдингу змовилися з невстановленими особами та ухилялися від сплати податків. Через це близько 2 тисяч співробітників усіх закладів отримували зарплату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна. Неофіційна частина виплачувалася на дублікат основної зарплатної банківської картки, який передавався до відділу кадрів під час прийняття на роботу. Зарахування на дублікат відбувалося через платіжні термінали, а призначенні платежу вказувалося "власне поповнення рахунку". Таким чином компанія не сплачувала військовий збір, Єдиний соціальний внесок та ПДФО, що завдало бюджету країни збитків на кілька мільйонів гривень.

Провівши обшуки у приміщенні головного офісу холдингу, детективи Бюро економічної безпеки виявили службові документи, які підтверджували нелегальні операції, невраховані гроші, чорнові записи та печатки суб’єктів господарської діяльності. БЕБ продовжує досудове розслідування, щоб встановити розмір збитків, завданих державі, та встановити всіх причетних осіб.

У бізнес-спільноті по-різному відреагували на обшуки у "!FEST". Наприклад, директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн заявив, що податковій давно час звернути увагу на бізнес у Львові, оскільки там відбувається "якась дичина".

"На кожному кроці магазини "Близенько" та "Чарка до свята", які, як мінімум, шурують контрабандне пиво, бо ні слова українською на цих пляшках ви не знайдете. Постійно чомусь видають кілька чеків – на різні, навіть подібні товари. На цю тему львів’яни вже давно жартують", — каже Сергій Куюн.

Він додав, що бізнес із порушеннями не процвітав би за умови, що його ніхто не "кришував" би. За словами бізнесмена, плата за "кришу" стартує від 1 тисячі доларів на місяць, і тариф цей знають усі. Він також пригадав недавнє пишне весілля прокурорів у Львові та підсумував, що Львів "реально багате місто".

Римма Філіпенко додала, що обшуки в офісі холдингу "! FEST" проходять з обіду. Цю компанію з моменту заснування пов’язують із мером Львова Андрієм Садовим. У самому холдингу обшуки БЕБ за підтримки бійців СБУ з автоматами назвали "маски-шоу".

Водночас український бізнесмен і шоумен Гарік Корогодський заявив, що під час війни мають бути "береги" щодо того, що можна робити, а що ні. Він додав, що холдинг звинувачують у видачі зарплати у конвертах та у використанні ФОП, і заявив, що не бачить у цьому нічого страшного. При цьому він наголосив, до чого під час обшуку "маски-шоу" ніхто не знає і не говорить.

"Подивився відео маски-шоу у львівських ресторанах. За участю спецгрупи СБУ. Є якісь береги, що можна робити під час війни, а що ні. Їх звинувачують у використанні ФОП. Та ладно, бл*. Більшість ресторанів використовують ФОП. Або ви не отримували два чека?.. Фу, гидота яка… Ох***ші пики. Ні, не ті люди, які в камуфляжі і з повною викладкою, як на передовій. Ті, хто їх туди послав, ох***ші", — написав бізнесмен.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що обшуки пройшли у єдиного виробника дронів в Україні. У мережі поведінка силовиків викликала хвилю гніву та хейту.