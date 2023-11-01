СБУ пришла с обыском к мэру еще одного областного центра – журналист

Чиновников горсовета подозревают в незаконном пересечении государственной границы

Правоохранительные органы устроили обыск у руководителя еще одного украинского областного центра. В среду, 1 ноября, Служба безопасности Украины пришла с обыском к мэру Ужгорода Богдану Андрееву.

Об этом сообщил журналист-расследователь Виталий Глагола, ссылаясь на информацию от своих источников. По его словам, следственные действия проводятся в кабинете городского головы и в городском совете.

Обыск у Андреева

Глагола подчеркнул, что СБУ документируется противоправная деятельностью отдельных депутатов и госслужащих Ужгородского городского совета относительно незаконного пересечения ими государственной границы Украины. В то же время ни СБУ, ни другие правоохранительные органы об обысках в Андреева официально не сообщали.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что утром 1 ноября правоохранители пришли с обысками к народному депутату Александру Дубинскому. Отмечалось, что проверяется возможная причастность нардепа к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.