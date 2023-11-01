Укр

СБУ пришла с обысками к сектантам Аллатра - к ним принадлежит и Баканов

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
kurs.com.ua Новость обновлена 01 ноября 2023, 10:02

Правоохранители взялись за "секту" АллатРа, в которой были замечены высокопоставленные украинцы. Сейчас у неё проходят обыски по всей стране.

Эксклюзивный подробности "Телеграфу" сообщили собственные источники. По их словам, правоохранители считают, что АллатРа работала в интересах россии и систематически продвигала кремлевские нарративы в нашем обществе.

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