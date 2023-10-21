В Украине много говорят о секте АллатРа, куда входят Баканов и Верещук: что это за организация и чем она занимается

Сектанты уверяют, что миром правят тайные элиты и существует инопланетная раса, умнее человечества

В украинском информационном пространстве все чаще стала появляться информация об общественной организации "АллатРа", которая продвигает псевдонауку об инопланетянах и сговоре тайных элит. Однако это псевдорелигиозное образование больше похоже на секту, в которую входят топовые украинские чиновники.

ТСН подробно рассказали об обществе "АллатРа". По имеющейся информации, в секту входят вице-премьер Украины Ирина Верещук, экс-глава СБУ Иван Баканов и даже певец Виталий Козловский.

Кто руководит сектой

Зарегистрирована ООО "АллатРа" на Галину Яблочкину родом из Макеевки. Началась ее деятельность с серии книг "АллатРа" авторства Анастасии Новых (вероятно, это псевдоним Галины Яблочкиной). В книге концептуально женское начало древнеарабской богини неба и дождя Аллат сочетается с мужским началом древнеегипетского бога Солнца Ра.

Примечательно, что автор всячески избегает публичности, но зато в книгах фигурирует некий Игорь Данилов. Это бывший шахтер из Макеевки, который снимается в роликах секты и пропагандирует ее в публичной плоскости. Также он позиционирует себя "доктором мануальной практики, академиком, профессором вертеброревитологии" и имеет собственную "клинику" на Печерских холмах в Киеве. Однако никаких официальных доказательств его ученым регалиям нет.

Игорь Данилов

Кроме Данилова существуют еще якобы аннунаки – внеземная раса, которая развита в разы лучше, чем человечество и причастная якобы к созданию людей. Представительница этой расы часто появляется в эфирах Данилова. Ее фишка в необычных зрачках, которые моргают вертикально, как у змей, и "жабрах" на шее. Скорее всего, особенности гуманоидной анатомии женщине дорисовывают при помощи видеомонтажа. Имя представительницы "другой расы" Жанна.

Что пропагандирует "АллатРа"

"АллатРа" зарегистрирована как общественная организация, но в СМИ не раз упоминали о ней как о секте, которая продвигает "русский мир". Это общество известно пропагандой псевдонауки и диких теорий заговора с участием инопланетян и тайных влиятельных элит, приносящих в жертву детей.

Согласно расследованию журналистов "Телебачення Торонто" от 2021 года, это религиозное объединение построено на "различных восточных практиках, перемешанных в блендере, и приправленных эзотерическим бредом и конспирологией".

"В большом количестве присутствуют такие слова как: шамбала, сенсей, медитация, истина, сатана. Это только половина слов. А еще половина – слова восхищения лидером АллатРы – Игорем Даниловым. На фоне Данилова церковь Мунтяна выглядит обычной комнатой в клаб-хаузе. Мунтяна скромно называют Апостолом, а этого – и святым духом, и архангелом Гавриилом, и имамом Махди", – описали деятельность организации авторы сюжета.

В литературе, которую издает это сообщество, говорится о "борьбе с ордами сатанистов из альфа-центавры", которые якобы хотят уничтожить человечество с помощью микрочипов. А миром правит некое "тайное мировое правительство", именуемое архонтами, оно является "мировым злом".

"Архонты создали историю, установили существующий мировой строй, руководят народами, внедрили религии, распространяют болезни. А сейчас архонты готовят третью мировую войну. ООН и Лига Наций отвечают интересам архонтов, а НАТО — их "хлыст", — указано в литературе.

Из информации на их сайте сказано, что работают они в 180 странах мира и побуждают человечество к участию в жизни общества и формированию условий раскрытия творческого потенциала.

В 2016 году в украинских городах активно размещали рекламу этой секты. А на своем YouTube-канале Данилов и "женщина-аннунак" публикуют интервью с "ведьмами", "магами", "членами масонской ложи", и даже есть видео с названием "призыв гаитянского дьявола".

Подрывная деятельность и пропаганда "русского мира"

Так называемая активистка проекта "Созидательное общество" общественного союза "АллатРа" Кристина Берестецкая из Киева в 2022 году попалась СБУ. Женщина сливала информацию о ВСУ российским агентам. На страницах в соцсетях этой женщины можно заметить посты о владимире путине, владимире жириновском, дмитрие медведеве и "Новороссии".

К слову, члены "АллатРа" не осуждают войну в Украине. Они считают, что людей "искусственно разделили на рассы" и "промыли мозги" поэтому они воюют между собой. А пытки и убийства в Буче члены секты на своих мероприятиях комментируют как "мы убиваем друг друга".

"Из-за того, что они поссорились или хотят вернуть былую славу, они сделали так, пытаясь продоминовать над кем-то, что масса людей сейчас просто страдает. Почему? Потому что газа нет и теплоэлектростанции просто остановятся. Ну мало проблем нам климатических, а мы их начинаем сами добавлять друг другу. Ну не мы, хотя — мы. Мы же голосуем за этих идиотов. Разве можно так поступать с людьми? Это же абсолютное неуважение к людям, потому что кто-то хочет чего-то добиться, у кого какие-то амбиции. Они делят власть, деньги, влияние на мир. Почему мы голосуем за них? Они вытворяют, что хотят, а мы страдаем", – заявил Данилов на одном из своих "семинаров".

Кто из известных украинцев в секте "АллатРа"

По информации издания "Грунт", членами "АллатРа" являются:

вице-премьер Украины Ирина Верещук,

экс-глава СБУ Иван Баканов,

подозреваемый в госизмене экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич,

заместитель руководителя ЦСО отдела "А"СБУ Михаил Кухаренко,

мэр Черкасс Анатолий Бондаренко,

мэр Коростеня Владимир Москаленко,

руководитель управления Кировоградской ОГА Виталий Останний,

экс-депутат Надежда Савченко,

покойный президент Украины Леонид Кравчук,

певец Виталий Козловский.

С частью из них на каналах секты выходили интервью.

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