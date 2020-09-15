Проводили ритуалы экзорцизма: в Панаме обнаружили массовое захоронение жертв сектантов

Полиция Панамы обнаружила массовое захоронение, в котором, по предварительной оценке, обнаружили останки убитых религиозной сектой людей.

Жуткую находку обнаружили в отдаленном северо-западном регионе Нгобе-Бугле, где в основном проживают коренные народы.

Жертвы связаны с религиозной сектой, которая, как предполагается, проводила ритуалы экзорцизма.

Прокурор Азаэль Тугри сказал, что следователям пришлось пройти 10 часов пешком через горы, чтобы добраться до места, где были найдены тела.

Это место находится примерно в 350 км к западу от столицы Панама-Сити.

"В настоящее время невозможно определить ни пол, ни количество людей (найденных в могиле)", - сказал он местным СМИ.

Все останки отправлены в морг в провинции Чирики, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В январе неподалеку от этого места обнаружили могилу с останками семерых человек, среди которых беременная женщина и пятеро ее детей.

Ранее на этой неделе полиция арестовала предполагаемого лидера секты "Новый свет Бога", которая по мнению полиции причастна к этим убийствам.