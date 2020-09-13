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Мексиканского журналиста, писавшего о криминале, нашли обезглавленным: ООН призывает к расследованию

Мексиканского журналиста, писавшего о криминале, нашли обезглавленным: ООН призывает к расследованию
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф CGTN
Глава ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением, осуждающим рост числа нападений на работников СМИ во всем мире после того, как в Мексике нашли обезглавленное тело журналиста, занимавшегося криминальными репортажами.

"Генеральный секретарь потрясен продолжающимся и увеличивающимся числом нападений на журналистов и работников СМИ по всему миру", - говорится в заявлении ООН.

"Недавнее убийство Хулио Вальдивиа Родригеса, журналиста газеты в штате Веракрус, Мексика, является еще одним примером опасных и сложных условий, в которых работают многие журналисты по всему миру", - сказал Гутерриш.

Гутерриш также осудил "все нападения и убийства журналистов и призвал власти стран обеспечить их тщательное расследование и привлечение виновных к ответственности".

Он также подчеркнул, что свободная пресса "необходима для мира, справедливости, устойчивого развития и прав человека.

"Ни одна демократия не может функционировать без свободы прессы, которая является краеугольным камнем доверия между людьми и их учреждениями. Когда мишенью становятся работники СМИ, общество в целом платит цену ", - добавил глава ООН.

Обезглавленное тело 44-летнего Вальдивиии было найдено в отдаленном муниципалитете, недалеко от железнодорожных путей. Сотрудник его газеты Diario El Mundo добавил, что перед смертью журналиста подвергли пыткам.

Основное внимание в его работе было уделено криминальным преступлениям, которые в последние десятилетия являются обыденным явлением для большей части Мексики. В условиях широко распространенной коррупции, в стране большое влияние приобрели наркокартели.

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Сообщается, что он четвертый журналист, умерший в этом году.

Комитет по защите журналистов сообщил, что около половины всех журналистов, убитых в прошлом году, были мексиканцами.

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ООН, Мексика, СМИ.

Автор:

Телеграф
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