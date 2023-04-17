"Засланный казачок": украинцы отреагировали на видео с Добкиным в рясе
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Украинцы сочли такое поведение политика богохульным и неискренним
Бывшего мэра Харькова, а ныне диакона Михаила Добкина заметили в рясе на богослужении в храме Благоверной царицы Тамары. Он передал пожелания ВСУ и отметил, что за воинов молятся во всех храмах Украины.
Украинцы не смогли не отреагировать на такое перевоплощение экс-главы Харькова. Кто-то предположил, что он прячется от наказания, а другие комментаторы под постом "Телеграфа" заявили, что у диакона московского патриархата не может быть никакой искренности в действиях.
- Засланный казачок и их еще здесь очень много у власти.
- Ни в огне не горит и в воде не тонет, пусть уже помолится за упокой таких как он, а за ВСУ помолятся другие.
- От наказания прячется. Найдут.
- О, дождались еще одного святого в подобии Паши Мерседеса, черти бы их взяли.
- Еще один оборотень в рясе! Ряженые во что угодно, а черту поклоняются!
- Не верю, потому что если в душе сидел корень ненависти к Украине, то его тяжело вырвать. Перелицовщик.
- Хотя бы не позорился!!?? Не знает видно, где примостится, чтобы деньги неплохо капали. Кем только уже не был, теперь Святым нарядился. Какой из него поп?
- Из него такой диакон, как из меня балерина. До чего только додумался.
Также украинцы возмутились тем, что одиозный политик своим поведением оскверняет церковь и Бога. Он не побоялся "брать грех на душу", надев на себя рясу, но при этом нигде не обучавшись церковному делу. Другие же украинцы высказали недоверие к Добкину из-за того, что он служит в церкви московского патриархата, которую называют "сектой".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Добкин стал диаконом УПЦ МП в апреле 2022 года. Митрополит Харьковский Онуфрий провел специальный обряд, которым посвятил экс-народного депутата и мэра Харькова в диаконы. Также сообщалось, что перед этим Добкин отучился в Харьковской духовной семинарии.