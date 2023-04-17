"Засланный казачок": украинцы отреагировали на видео с Добкиным в рясе

Украинцы сочли такое поведение политика богохульным и неискренним

Бывшего мэра Харькова, а ныне диакона Михаила Добкина заметили в рясе на богослужении в храме Благоверной царицы Тамары. Он передал пожелания ВСУ и отметил, что за воинов молятся во всех храмах Украины.

Украинцы не смогли не отреагировать на такое перевоплощение экс-главы Харькова. Кто-то предположил, что он прячется от наказания, а другие комментаторы под постом "Телеграфа" заявили, что у диакона московского патриархата не может быть никакой искренности в действиях.

Засланный казачок и их еще здесь очень много у власти.

Ни в огне не горит и в воде не тонет, пусть уже помолится за упокой таких как он, а за ВСУ помолятся другие.

От наказания прячется. Найдут.

О, дождались еще одного святого в подобии Паши Мерседеса, черти бы их взяли.

Еще один оборотень в рясе! Ряженые во что угодно, а черту поклоняются!

Не верю, потому что если в душе сидел корень ненависти к Украине, то его тяжело вырвать. Перелицовщик.

Хотя бы не позорился!!?? Не знает видно, где примостится, чтобы деньги неплохо капали. Кем только уже не был, теперь Святым нарядился. Какой из него поп?

Из него такой диакон, как из меня балерина. До чего только додумался.

Также украинцы возмутились тем, что одиозный политик своим поведением оскверняет церковь и Бога. Он не побоялся "брать грех на душу", надев на себя рясу, но при этом нигде не обучавшись церковному делу. Другие же украинцы высказали недоверие к Добкину из-за того, что он служит в церкви московского патриархата, которую называют "сектой".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Добкин стал диаконом УПЦ МП в апреле 2022 года. Митрополит Харьковский Онуфрий провел специальный обряд, которым посвятил экс-народного депутата и мэра Харькова в диаконы. Также сообщалось, что перед этим Добкин отучился в Харьковской духовной семинарии.