"Засланий козачок": українці відреагували на відео з Добкіним у рясі

Українці вважають таку поведінку політика богохульною та нещирою

Колишнього мера Харкова, а нині диякона Михайла Добкіна помітили у рясі на богослужінні у храмі Благовірної цариці Тамари. Він передав побажання ЗСУ та зазначив, що за воїнів моляться у всіх храмах України.

Українці не змогли не відреагувати на таке перетворення екс-глави Харкова. Хтось припустив, що він ховається від покарання, а інші коментатори під постом "Телеграфу" заявили, що диякон московського патріархату не може мати ніякої щирості в діях.

Засланий козачок і їх ще тут дуже багато при владі.

Ні у вогні не горить і у воді не тоне, нехай уже помолиться за упокій таких як він, а за ЗСУ помоляться інші.

Від покарання ховається. Знайдуть.

О, дочекалися ще одного святого на кшталт Паші Мерседеса, чорти б їх узяли.

Ще один перевертень в рясі! Ряжені хоть в що, а чорту поклоняються!

Не вірю, бо якщо в душі сидів корінь ненависті до України, його важко вирвати. Перелицьовщик.

Хоча б не ганьбився!!?? Не знає видно, де примоститься, щоби гроші непогано капали. Ким тільки вже не був, тепер Святим нарядився. Який із нього піп?

З нього такий диякон, як із мене балерина. До чого тільки додумався.

Також українці обурилися тим, що одіозний політик своєю поведінкою ганьбить церкву та Бога. Він не побоявся "брати гріх на душу", надівши на себе рясу, але при цьому ніде не вчившись церковній справі. Інші українці висловили недовіру до Добкіна через те, що він служить у церкві московського патріархату, яку називають "сектою".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП ще на початку квітня 2022 року. Митрополит Харківський Онуфрій провів спеціальний обряд, яким посвятив екс-народного депутата та мера Харкова у диякони. Також повідомлялося, що перед цим Добкін відучився у Харківській духовній семінарії.