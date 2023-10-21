В Україні багато говорять про секту АллатРа, куди входять Баканов та Верещук: що це за організація та чим вона займається

Сектанти запевняють, що світом правлять таємні еліти і існує інопланетна раса, розумніша за людство

В українському інформаційному просторі все частіше почала з’являтися інформація про громадську організацію "АллатРа", яка просуває псевдонауку про інопланетян та змову таємних еліт. Однак ця псевдорелігійне утворення більше схоже на секту, до якої входять українські топові чиновники.

ТСН докладно розповіли про товариство "АллатРа". За наявною інформацією, до секти входять віцепрем'єрка України Ірина Верещук, ексглава СБУ Іван Баканов і навіть співак Віталій Козловський.

Хто керує сектою

Зареєстровано ТОВ "АллатРа" на Галину Яблочкіну родом із Макіївки. Почалася її діяльність із серії книг "АллатРа" авторства Анастасії Нових (ймовірно, це псевдонім Галини Яблучкіної). У книзі концептуально жіночий початок давньоарабської богині неба та дощу Аллат поєднується з чоловічим початком давньоєгипетського бога Сонця Ра.

Примітно, що автор всіляко уникає публічності, зате в книгах фігурує Ігор Данилов. Це колишній шахтар із Макіївки, який знімається в роликах секти та пропагує її у публічній площині. Також він позиціонує себе "лікарем мануальної практики, академіком, професором вертеброревітології" та має власну "клініку" на Печерських пагорбах у Києві. Однак жодних офіційних доказів його вченим регаліям немає.

Ігор Данилов

Крім Данилова існують ще нібито анунаки – позаземна раса, яка розвинена в рази краще, ніж людство та причетна нібито до створення людей. Представниця цієї раси часто з’являється на ефірах Данилова. Її фішка в незвичайних зіницях, які моргають вертикально, як у змій, та "жабрах" на шиї. Найімовірніше, особливості гуманоїдної анатомії жінці домальовують за допомогою відеомонтажу. Ім’я представниці "іншої раси" Жанна.

Що пропагує "АллатРа"

"АллатРа" зареєстрована як громадська організація, але у ЗМІ не раз згадували про неї як про секту, яка просуває "руський мир". Це суспільство відоме пропагандою псевдонауки та диких теорій змови за участю інопланетян та таємних впливових еліт, які приносять у жертву дітей.

Згідно з розслідуванням журналістів "Телебачення Торонто" від 2021 року, це релігійне об’єднання побудовано на "різних східних практиках, перемішаних у блендері, та приправлених езотеричним маренням та конспірологією".

"У великій кількості присутні такі слова як: шамбала, сенсей, медитація, істина, сатана. Це лише половина слів. А ще половина – слова захоплення лідером Аллатри – Ігорем Даниловим. На тлі Данилова церква Мунтяна виглядає звичайною кімнатою у клаб-хаузі. Мунтяна скромно називають Апостолом, а цього – і святим духом, і архангелом Гавриїлом, і імамом Махді", – описали діяльність організації автори сюжету.

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У літературі, яку видає ця спільнота, йдеться про "боротьбу з ордами сатаністів з альфа-центаври", які нібито хочуть знищити людство за допомогою мікрочіпів. А світом править якесь "таємне світове суспільство", що називається архонтами і є "світовим злом".

"Архонти створили історію, встановили існуючий світовий устрій, керують народами, впровадили релігії, поширюють хвороби. А зараз архонти готують третю світову війну. ООН та Ліга Націй відповідають інтересам архонтів, а НАТО — їхній "хлист", — зазначено в літературі.

З інформації на їх сайті сказано, що працюють вони у 180 країнах світу та спонукають людство до участі у житті суспільства та формуванні умов розкриття творчого потенціалу.

2016 року в українських містах активно розміщували рекламу цієї секти. А на своєму YouTube-каналі Данилов та "жінка-аннунак" публікують інтерв’ю з "відьмами", "магами", "членами масонської ложі", і навіть є відео з назвою "заклик гаїтянського диявола".

Підривна діяльність та пропаганда "російського світу"

Так звана активістка проєкту "Созидательное общество" громадського союзу "АллатРа" Крістіна Берестецька з Києва у 2022 році попалася СБУ. Жінка зливала інформацію про ЗСУ російським агентам. На сторінках у соцмережах цієї жінки можна помітити пости про володимира путіна, володимира жириновського, дмитра медведєва і "Новоросію".

До речі, члени "АллатРа" не засуджують війну в Україні. Вони вважають, що людей "штучно розділили на раси" і "промили мізки", тому вони воюють між собою. А тортури та вбивства у Бучі члени секти на своїх заходах коментують як "ми вбиваємо один одного".

"Через те, що вони посварилися чи хочуть повернути колишню славу, вони зробили так, намагаючись продомінувати над кимось, що маса людей зараз просто страждає. Чому? Тому що газу немає і теплоелектростанції просто зупиняться. Ну мало проблем нам кліматичних, а ми їх починаємо самі додавати один одному… Ну не ми, хоча — ми… Ми ж голосуємо за цих ідіотів. Хіба можна так чинити з людьми? Це ж абсолютна неповага до людей, тому що хтось хоче чогось досягти, у когось якісь амбіції. Вони ділять владу, гроші, вплив на світ. Чому ми голосуємо за них? Вони витворюють, що хочуть, а ми страждаємо", — заявив Данилов на одному зі своїх "семінарів".

Хто з відомих українців у секті "АллатРа"

За інформацією видання "Грунт", членами "АллатРа" є:

віцепрем’єрка України Ірина Верещук,

ексглава СБУ Іван Баканов,

підозрюваний у держзраді ексглава кримського СБУ Олег Кулініч,

заступник керівника ЦСО відділу "А" СБУ Михайло Кухаренко,

мер Черкас Анатолій Бондаренко,

мер Коростеня Володимир Москаленко,

керівник управління Кіровоградської ОДА Віталій Останній,

ексдепутатка Надія Савченко,

покійний президент України Леонід Кравчук,

співак Віталій Козловський.

З часткою з них на каналах секти виходили інтерв’ю.

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