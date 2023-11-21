Другий за день нардеп отримав підозру: вигадав схему з Мінвідновлення

Слідству посприяв Генеральний прокурор

Удруге за день працівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили злочинну схему, за якою стояв чинний нардеп. При цьому НАБУ та САП не зазначають, хто саме отримав підозру.

Але журналісти "Української правди" дізнались, що йдеться про Сергія Лабазюка. Нардепу інкримінують спробу підкупу топпосадовців у сфері відновлення, про це повідомляє НАБУ.

"НАБУ і САП спільно з Віцепрем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України викрили чинного народного депутата, за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів, на пропозиції неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у серпні 2023 року Сергій Лабазюк звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це він пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Нардеп Сергій Лабазюк

Як зауважують у НАБУ, після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.

Працівники НАБУ наголошують, що слідчі дії стосовно народних обранців стали можливими завдяки особистому сприянню Генерального прокурора.

Раніше джерела "Телеграфу" повідомляли, що у нардепа проводились обшуки у зв’язку зі злочинами, пов’язаними з відновленням України. На ряду з ним НАБУ завітали ще до Дмитра Микиша, Андрія Одарченка та Володимира Козака.

Правоохоронці підтвердили, що одному з нардепів повідомили про підозру в підкупі топчиновника. Його ім’я не розкривається, проте "Телеграф" дізнався, що в цьому випадку йдеться про "слугу" Одарченка.

Раніше "Телеграф" писав, що нардепу Олександру Дубінському було обрано запобіжний захід — 60 діб під вартою без можливості внесення застави.